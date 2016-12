„Shadowland 2“ am 31. Januar in Münster: Mysteriös und poetisch

Münster. Mit „Shadowland 2“ entführt die US-Tanzkompanie Pilobolus erneut in die Schattenwelt. „Schatten sprechen tief in uns etwas an. Schatten sind mysteriös und immer mit uns“, erklärt Produzent Itamar Kubovy den Erfolg dieser ungewöhnlichen Show mit Musik, Tanz, Poesie und vielen phantastischen Kreaturen von großer Schönheit. Am Dienstag, 31. Januar, um 20 Uhr zieht das mystische Schattenreich ins MCC Halle Münsterland ein. Was die vielen Zuschauer an „Shadowland 1“ geliebt haben, werden sie auch in der Fortsetzung finden, versichern die Choreografen Renée Jaworski und Matt Kent. „Wir entwickeln in Shadowland 2 die Perspektiven und Bilder weiter. Wir versetzen die Grenzen und benutzen neue Möglichkeiten des Mediums Schatten, wir lassen einfließen, was wir über die Jahre darüber gelernt haben“, berichten sie. Während die Ur-Version von Shadowland noch meist zwischen einer Lichtquelle und einer großen Leinwand stattfand, kommen jetzt mehrere Screens gleichzeitig zum Einsatz. Dabei verweben sich die Choreografien mit den Schattenbildern, die „reale“ Welt vermischt sich mit der „Schattenwelt“.

Für das neunköpfige Ensemble bedeutet dies eine enorme Herausforderung. „Man muss komplett andersherum denken, in Licht und Schatten, Entfernung und Nähe. Ich muss immer denken, wo bin ich im Bezug zur Lichtquelle und wo im Raum sind die anderen“, erzählt Krystal Butler, eine der Tänzerinnen. Davon hänge ab, welchen Umriss der Zuschauer auf der Leinwand von vorne sieht. „Die Schatten verzeihen nichts, nicht den kleinsten Fehler.“

Unter der Leitung des bewährten Kreativteams um Pilobolus-Gründer Robby Barnett werden sich die neun Körper elegant verschmelzen und verknäueln, zu Landschaften und Gebäuden formen, dazu Phantasiewesen entstehen lassen. Die neuen Abenteuer im Schattenland spielen in einem Lagerhaus, im dunklen Inneren von Kisten. Darin eingesperrt sind phantastische Kreaturen, die es zu befreien gilt. Der Wärter, der die Kisten bewacht, entdeckt zusammen mit der jungen Frau von der Poststelle unvermittelt einen Zugang zu dem Schattenleben im Inneren der Kisten. Die beiden wagen sich in verbotene Welten.

Die Handlung stammt aus der Feder von Sponge Bob-Autor Steven Banks, für die Musik zeichnet der Singer- und Songwriter David Poe verantwortlich. Karten sind erhältlich ab 57,90 Euro unter anderem bei Ticket to Go am Messe und Congress Centrum Halle Münsterland, Tel.: 0251-1625817, sowie im Internet unter www.mcc-halle-muensterland.de.