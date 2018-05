Senner Waldbad öffnet früher

. Gute Nachrichten für alle Wasserratten: Das Senner Waldbad kann schon am Mittwoch, 9. Mai öffnen. Die letzten technischen Arbeiten konnten früher abgeschlossen werden, so dass das Bad im Bielefelder Süden am Mittwoch von 12 bis 19 Uhr in seine Saison startet. Das Wiesenbad hat bereits seit dem 1. Mai geöffnet. Alle anderen sechs Freibäder, Dornberg, Gadderbaum, Schröttinghausen, Jöllenbeck, Hillegossen und das Naturbad Brackwede, brauchen für die Restarbeiten zum Saisonstart noch etwas länger und öffnen wie angekündigt am Samstag,12. Mai.