Senne Golfclub feiert Jubiläum mit Tagen der offenen Tür

Open House vom 20.-21. Mai auf dem Gut Welschof

Schloß Holte-Stukenbrock. Zum 25. Mal jährt sich dieses Jahr der erste Spatenstich zum Bau der Golfanlage auf Gut Welschof. Zu diesem Anlass hat der Senne Golfclub viele verschiedene Aktionen geplant.

Open House

Ein Highlight soll das „Open House“ vom 20.-21. Mai werden. Hier ist jeder eingeladen, besonders auch diejenigen, die bisher wenige bis keine Berührungspunkte mit dem Golfsport haben. Von 10-18 Uhr wird man sich an beiden Tagen an verschiedenen Stationen dem Golfen annähern können: vom Abschläge Üben an der Driving Range bis zum gezielten Schlagen direkt vor dem Loch oder beim Begleiten geübter Spieler über den Platz. Außerdem gibt es Führungen und Rundfahrten im Golf-Car. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: bei Rutsche, einer riesigen Dartscheibe, Zuckerwatte, Bratwurst und Bier ist für Groß und Klein viel Unterhaltung geboten.

Umfassende Renovierungsmaßnahmen

Vor 25 Jahren hat Gründer Gerhard Welschof „den Golf in die Stadt gebracht“, so Präsident Jürgen Gärtner. Nach einigen notwendigen Restaurationsmaßnahmen gehört der Platz heute zu den besten in OWL. Ein hoher sechsstelliger Betrag wurde investiert, um den Platz auf Vordermann zu bringen: neue Drainagen wurden gelegt, einige alte restauriert, außerdem wurde das Clubhaus komplett saniert und umgestaltet. Ein neues Konzept und neue Pächter der Clubgastronomie, Familie Grothaus, runden die Neuerungen ab.

Der Erfolg des Clubs zeigt sich auch in den Mitgliedszahlen: auf wenige Austritte kommen viele neue Eintritte. Insgesamt zählt der Club derzeit etwa 770 Mitglieder. Das Jubiläumsjahr 2017 soll nun besonders genutzt werden um noch weiter nach vorne zu kommen. Großes Ziel ist es, die Hemmschwelle, die viele gegenüber dem Golfen empfinden, abzubauen. Golf ist längst nicht mehr der Elite vorbehalten, mit der Verringerung der finanziellen Hürden wird Golf mehr und mehr zum Breitensport, da sind sich die Verantwortlichen einig.

Golfanlage

Die Golfanlage umfasst 18 Bahnen auf insgesamt 75 Hektar Land. Der Club hat 8 Mannschaften in allen Altersklassen sowie zwei Jugendmannschaften. Fast alle ausgetragenen Turniere werden vorgabenwirksam gespielt. Für Kinder und Jugendliche gibt es besonders günstige Beiträge. Auch Golfneulinge brauchen keine Scheu zu haben: vier Trainer stehen jeden Tag für Trainingsstunden bereit.

Foto: v.l. Vizepräsident und Geschäftsführer der Senne Golf KG Ralf Eigenrauch, Manager Chuk Yiu, Chef-Greenkepper Ulrich Reymann, Spielführer Ferdinand Lakämper, Präsident Jürgen Gärtner © OWLj_Jürgen Riedel