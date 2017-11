Seniorenbühne sucht Mitspieler/-innen ab 50

Detmold. Von den vielen Möglichkeiten, die ältere Menschen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben, ist das Theaterspiel eine ganz besondere. Bei den wöchentlichen Proben der Seniorenbühnen wird in der VHS viel gelacht, die Wehwehchen des Alters vergessen und die „grauen“ Gehirnzellen auf Trab gehalten.

Die VHS-Seniorenbühne ist eine der ältesten Theatergruppen in Lippe und als solche einmalig. Regelmäßig treten die spielfreudigen Frauen und Männer auf. Unter der Leitung von Ulrich Holle, vielen bekannt als langjähriger Oberspielleiter des Landestheaters in Detmold, widmen sich die Senioren immer wieder neuen Texten und Herausforderungen. Für das neue Programm sucht die Seniorenbühne interessierte Mitspieler/-innen aber auch theaterbegeisterte Menschen, die soufflieren oder Interesse an der Licht,- Ton- und Bühnengestaltung haben.

Die nächste Probe, zu der Sie herzlich eingeladen sind, findet am Dienstag, den 7.11.2017 um 14.45 Uhr im Vortragssaal der VHS in der Krummen Str. 20 statt. Für Rückfragen steht Ihnen die VHS-Fachbereichsleitung Petra Kriesel unter 05231 977 257 zur Verfügung.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter Tel. 05231/977-232 oder im Internet unter www.vhs-detmold-lemgo.de.