Seminare fördern Dialog zwischen Soldaten und Zivilisten

Anmeldung für Fortbildungen in Haus Neuland ab sofort möglich – sicherheitspolitische Themen im Fokus

Bielefeld. „Militärische und sicherheitspolitische Themen sind dann am spannendsten, wenn man mit Menschen darüber spricht, die ganz nah dran sind oder waren“, findet Nadja Bilstein. Die 34-Jährige leitet den Fachbereich Politische Akademie in der Bildungsstätte Haus Neuland. In speziellen politischen Seminaren will sie Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch bringen.

In diesem Frühjahr und Sommer lädt Haus Neuland zu insgesamt drei Seminaren im Rahmen des zivil-militärischen Dialogs ein. Interessierte können sich ab sofort dafür anmelden – online unter www.haus-neuland.de oder im Tagungssekretariat bei Angelika Schneider, 05205/9126 – 32.

Die „Urkatastrophe“ – Der Erste Weltkrieg und seine Folgen

Den Auftakt macht das Seminar „Die ‚Urkatastrophe‘ – Der Erste Weltkrieg und seine Folgen“ von Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. Mai 2018. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, was den Krieg überhaupt zu einem Weltkrieg gemacht hat, und sie gehen der Herausbildung einer neuen Weltordnung nach. Ziel des Seminars ist es, historische Entwicklungen sowie aktuelle Konflikte vor dem historischen Hintergrund deuten zu können und somit die politische Urteilsfähigkeit zu stärken. Geplant ist auch eine Tagesexkursion ins Landesarchiv NRW in Detmold. Die Fahrt- und Eintrittskosten sind im Seminarbeitrag von 60,- Euro enthalten.

Die Zukunft der NATO im 21. Jahrhundert

Unter dem Titel „Die Zukunft der NATO im 21. Jahrhundert“ geht es von Mittwoch bis Freitag, 27. bis 29. Juni 2018, um die euroatlantische Sicherheitsarchitektur und aktuelle Krisen. Die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer beschäftigen sich mit der Herausbildung und Entwicklung der NATO, ihrer strategischen Neuausrichtung und ihrer Beziehung zu Russland seit dem Ende des Kalten Krieges. Auch der „Trump-Schock“, seine Folgen für das Bündnis und andere Herausforderungen für die Zukunft sind Thema des Seminars. Die Teilnahme kostet inklusive Verpflegung 60,- Euro. Die Übernachtung ist gegen Aufpreis möglich.

Sicherheitspolitische Herausforderungen im 21. Jahrhundert am Beispiel Nordkorea

Um globale sicherheitspolitische Entwicklungen und Bedrohungen geht es von Dienstag bis Donnerstag, 14. bis 16. August 2018, in dem Seminar „Sicherheitspolitische Herausforderungen im 21. Jahrhundert am Beispiel Nordkorea“. Im Fokus steht dabei Nordkorea. Das Seminar gibt vertiefte Einblicke in die historische und politische Entwicklung der beiden koreanischen Staaten. Auch die aktuelle sicherheitspolitische Bedrohung, die von der nordkoreanischen Politik und Nordkoreas nuklearen Waffenprogramm ausgeht, wird in den Blick genommen. Die Teilnahme an dem Seminar kostet inklusive Verpflegung 70,- Euro.