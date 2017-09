Selfies gekonnt in Szene setzen

Fotoworkshop für Jugendliche im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold (lwl). In Zeiten von Social Media und Co. gehören Selfies und Gruppenbilder einfach zum Leben dazu. Das LWL-Freilichtmuseum Detmold bietet speziell für Jugendliche an zwei Samstagen (23.9. und 14.10.) jeweils von 10 bis 16 Uhr im Haus Schwenger den Fotoworkshop „Selfie, Suglie und Ussie – das Porträt im Blick“ an. Gemeinsam mit Barbara Fromberger lernen die Teilnehmer im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) mehr über das Erkennen von Motiven, die perfekte Belichtung und den optimalen Bildausschnitt. Der Workshop kostet 20 Euro, hinzu kommt der Museumseintritt. Eine Anmeldung ist für den ersten Termin bis zum 16. September, für den zweiten Workshop bis zum 7. Oktober im Infobüro unter Tel. 05231/706-104 möglich.

Foto:LWL/Homann Güner Blum