Elterninformationsveranstaltung des „Forum Jungenarbeit“

Kreis Paderborn. Am 6. Februar 2020 fand ein Elterninformationsabend zum Thema Selbstbehauptung für Jungen im Jugendkulturzentrum MultiCult statt. Organisiert wurde der Abend vom Forum Jungenarbeit Paderborn, welches von Stefanie Lang vom Jugendamt des Kreises Paderborn und Marina Seipel vom Jugendamt der Stadt Paderborn geleitet wird. 35 Eltern und Erziehungsberechtigte konnten sich an dem Abend über die Selbstbehauptungskurse für Jungen im Kreis- und Stadtgebiet informieren.

Julian Ahlemeyer und Simon Dierkes, Trainer der Selbstbehauptungskurse für Jungen, führten die Anwesenden durch den Abend und gaben einen Einblick in den Ablauf der Kurse. Zudem sammelten sie zusammen mit den Teilnehmenden, vor welche Herausforderungen Jungen gestellt werden. Jungen sollen kreativ, schwach, lieb, selbstbewusst, verantwortungsvoll, empathisch, aktiv, fleißig, hilfsbereit, kritikfähig, respektvoll, lebendig, glücklich, zukunftsorientiert und angepasst sein.

Sie sollen Hausaufgaben machen, sich ordentlich die Zähne putzen, regelmäßig in die Schule gehen, aber vor allem auch genügend Freunde und Zeit haben sowie Kind sein dürfen. So entstand der Eindruck, dass die Erwartungshaltungen Zuhause, in der Schule und in der Gesellschaft an Jungen ziemlich groß sind. Julian Ahlemeyer und Simon Dierkes verdeutlichten eindrücklich, den Jungen Zuhause Gehör zu schenken sowie sensibel und respektvoll mit den Kindern umzugehen. Danach wurden verschiedene Thesen zu einem hilfreichen Umgang mit Jungen besprochen und sich darüber ausgetauscht, wie Erziehungsberechtigte und Fachkräfte Jungen im Umgang mit diesen Herausforderungen unterstützen können.

Nach der Information zum Thema Selbstbehauptung gab es die Möglichkeit, weitere Beratungsangebote vom Forum Jungenarbeit kennenzulernen. So hatten die Anwesenden die Möglichkeit, in den offenen Austausch mit den Trainern der Kurse, den Leiterinnen vom Forum Jungenarbeit, sowie Mitarbeitende der Aidshilfe Paderborn e.V. und der Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche LOBBY in Kontakt zu treten und sich über Angebote zu informieren. In diesem Jahr werden drei Selbstbehauptungskurse im Kreis- und Stadtgebiet angeboten. Für die Kurse im Stadtgebiet sind Anmeldungen ab dem 24. Februar 2020 über www.paderborn.de/ferienspiele möglich. Für den Kurs in Büren können sich Interessierte bereits jetzt schon bei Frau Lang vom Kreisjugendamt unter langst@kreis-paderborn.de anmelden.

Die Informationsveranstaltung gilt als Auftaktveranstaltung für weitere Themenabende vom Forum Jungenarbeit.

Informationen über die Arbeit vom Forum Jungenarbeit und Termine für weitere Informationsveranstaltungen finden Sie unter www.paderborn.de/jungenforum.