Seiteneinstieg ins Lehramt

Hochschulteam berät Absolventinnen und Absolventen an den Hochschulen zu einer Neuorientierung.

Bielefeld. Das Hochschulteam der Agentur für Arbeit Bielefeld informiert regelmäßig Absolventinnen und Absolventen an den Hochschulen ohne Lehramtsabschluss, die einen Seiteneinstieg in den Lehrerberuf erwägen.

Wegen aktueller behördlicher Einschränkungen zum Gesundheitsschutz wird das Hochschulteam Interessierten im April Beratungsgespräche über Telefon anbieten und Informationen zusätzlich digital zur Verfügung stellen. Eine Informationsveranstaltung kann in der aktuellen Situation nicht stattfin-den.

Interessierte am Schuldienst, die nicht im Lehramtsstudiengang studiert haben, können eine ausführliche digitale Präsentation zu einem Seiteneinstieg bei Dr. Martin Griepentrog anfragen (Martin.Griepentrog@arbeitsagentur.de). Er ist akademischer Berufsberater im Hochschulteam. Eine individuelle Beratung am Telefon zu einem Seiteneinstieg in den Lehrerberuf ist zudem am 21. April und am 23. April 2020 nach Vereinbarung möglich.