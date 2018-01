Seidensticker Hemd und Bluse unter einheitlicher Führung

Kevin Ziegler und Marc Biggemann übernehmen die operative Gesamtverantwortung für die Marke Seidensticker

Bielefeld. Die Unternehmensleitung der Seidensticker-Gruppe legt die operative Gesamtverantwortung für die Marke Seidensticker mit sofortiger Wirkung in die Hände von Kevin Ziegler (38) und Marc Biggemann (47). Sie berichten in ihrer Funktion weiterhin an die geschäftsführenden Gesellschafter Frank und Gerd Oliver Seidensticker.

Kevin Ziegler, Head of Distribution and Business Development Seidensticker, ist bereits seit 2013 im Unternehmen und verantwortet jetzt den gesamten Vertriebs-Bereich der Marke Seidensticker.

Marc Biggemann, der seit Juli 2016 als Creative Director die kreative Ausrichtung der Marke Seidensticker bestimmt, führte bisher das Produktmanagement Seidensticker Hemd sowie das Marketing der Seidensticker-Gruppe. Zusätzlich übernimmt er nun die Leitung des Produktmanagements der Seidensticker Bluse.

„Einen einheitlichen Markenauftritt für Seidensticker konsequent weiterzuentwickeln, ist fester Bestandsteil unserer strategischen Ausrichtung. Die Bündelung der Kompetenzbereiche unter einer operativen Führung ist daher für uns ein logischer Schritt, um das Wachstum von Seidensticker weiter voranzutreiben“, erklärt Gerd Oliver Seidensticker.

Holger Herbst (56), der bisher das Blusen-Geschäft verantwortete, wird das Unternehmen verlassen. „Wir danken Holger Herbst für seine Verdienste für die Seidensticker-Gruppe und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, betont Frank Seidensticker.



Über Seidensticker:

Die Unternehmensgruppe Seidensticker wurde 1919 in Bielefeld gegründet und beschäftigt international ca. 2.600 Mitarbeiter. Neben den Eigenmarken Seidensticker und Jacques Britt hält das Unternehmen auch die Masterlizenz für camel active. Insgesamt fertigt die Gruppe ca. 12 Mio. Teile im Jahr. Die Exportrate belief sich auf 44% im Geschäftsjahr 2016/2017. Das Unternehmen ist zu 100% im Familienbesitz. Die beiden Gesellschafter Gerd Oliver und Frank Seidensticker führen, gemeinsam mit Dr. Silvia Bentzinger und Martin Friedrich, die Gruppe.