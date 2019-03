Sechster AOK-Firmenlauf Bielefeld startet am 26. Juni

Bielefeld. Premiere beim sechsten AOK-Firmenlauf am Mittwoch, 26. Juni, in Bielefeld: Vom Start und Ziel am Bielefelder Rathausplatz geht es fünf Kilometer erstmalig durch die Bielefelder City. Dabei werden 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Heute haben die Organisatoren und Sponsoren vor dem Bielefelder AOK-Kundencenter das druckfrische Aktionsplakat ausgerollt und das offizielle Programm der Öffentlichkeit vorgestellt. „Der Spaß und die Freude an der gemeinsamen Bewegung stehen beim AOK-Firmenlauf im Vordergrund. Wenn die Kolleginnen und Kollegen gemeinsam Laufen, geht es nicht um Sieger und Bestzeiten. Der Teamgeist steht im Vordergrund – für die Gesundheit und ein positives Betriebsklima“, sagt Matthias Wehmhöner, Serviceregionsleiter der AOK NordWest. Anmeldungen zum AOK-Firmenlauf sind ab sofort online unter www.firmenlauf-bielefeld.com möglich. Schnelle Anmelder werden belohnt: die ersten 500 Meldungen zahlen zehn Euro Startgebühr statt 13 Euro. Onlinemeldeschluss ist am 17. Juni. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag vor Ort möglich.

„Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung ist in diesem Jahr erstmals der Bielefelder Rathausplatz. Den Organisatoren ist es gelungen, den AOK-Firmenlauf, der vormals an den Heeper Fichten stattfand, in die Innenstadt zu holen. „Hierdurch haben wir optimale Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr und sicherlich viele Zuschauer am Rande der Strecke. Das Motto des Firmenlaufes lautet ‚Fit2gether‘, teilt Lauforganisator Ingo Schaffranka (Hellweg Solution) mit. Vor und nach dem Lauf wird es wieder ein buntes Rahmenprogramm geben. Beginn am 26. Juni ist um 17:30 Uhr.

Neben den üblichen Ess- und Getränkeständen bieten die Veranstalter auch einen Veggi-Snack-Stand an. „Für alle Teilnehmer stehen im Finisher-Bereich Freigetränke von Carolinen Mineralbrunnen sowie frisches Obst, Kuchen und Müsliriegel zur Verfügung“, so Schaffranka. Wer direkt nach der Arbeit zum Rathausplatz kommt, kann sich dort in Umkleidezelten umziehen. Besonderes Merkmal des Laufes ist die Begeisterung entlang der Strecke. Beim Durchlaufen von Start und Ziel können die Teilnehmer das sogenannte ‚Bad in der Menge‘ genießen und sich von Freunden und Kollegen anfeuern lassen. Der Firmenlauf führt über zwei Runden (2 x 2,5 Kilometer) rund durch die Bielefelder Innenstadt. Start ist um 19 Uhr. Für die gesamte Veranstaltung stehen natürlich wieder der Spaß an der Bewegung und das gemeinsame Erleben im Vordergrund.

„Spaß und Gesundheit gehören schließlich fest zusammen. Und den kann die ganze Familie bei uns erleben“, sagt Matthias Wehmhöner, Serviceregionsleiter der AOK NordWest, und freut sich auf viele bekannte und neue Gesichter in Bielefeld. Beschriftete Firmentrikots oder bunte Verkleidungen gehören zum Erscheinungsbild vieler Starter. Gegen 20.15Uhr findet auf dem Rathausplatz die Siegerehrung mit der Auszeichnung der teilnehmerstärksten und kreativsten Firmen statt. „Die schnellste Läuferin und der schnellste Läufer erhalten von uns einen Siegerpokal. Ebenso werden die schnellsten Azubis prämiert. In der Kategorie ‚Motivationsteams‘ gewinnen ganze Firmenteams Pokale. Hier kommt es dann auf die Anzahl aller Teilnehmer aus einer Firma an“, sagt Lauforganisator Schaffranka. Schlusspunkt der Veranstaltung wird um 22.00 Uhr sein.

Mit der Idee der Firmenläufe möchte die AOK Nordwest die Menschen für eine gesunde Lebensweise motivieren. „Wer sich regelmäßig für eine halbe Stunde an der frischen Luft bewegt, tut nicht nur etwas für Herz, Muskeln und Gelenke, sondern kann auch den persönlichen Stresslevel nachweislich senken“, sagt Wehmhöner.

Anmeldungen zum Frühbuchertarif können ab sofort online vorgenommen werden. Offizieller Voranmeldeschluss ist am 17. Juni. Nachmeldungen werden auch am Veranstaltungstag auf dem Rathausplatz entgegengenommen. Alle Informationen rund um den Lauf finden Interessierte unter www.firmenlauf-bielefeld.com.