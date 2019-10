Sechs Mal „aufwind“ für Bielefelder Schülerinnen und Schüler

Das Stipendienprogramm der Bielefelder Bürgerstiftung geht in die nächste Rund

Bielefeld. „aufwind“- das Schülerstipendium der Bielefelder Bürgerstiftung unterstützt engagierte Jugendliche in unserer Stadt. In diesem Programm erhalten die StipendiatInnen neben finanziellen Leistungen vor allem ein breites Spektrum von außerschulischen Angeboten. Dies sind Workshops zu verschiedensten Themen, Besuche von Kunst- und Kulturveranstaltungen oder Betriebsbesichtigungen. Alle Stipendiaten werden zudem von einem ideellen Paten an die Seite begleitet, der sie als Mentor auf ihrem Weg unterstützt.

Am 10. Oktober 2019 begrüßte die Bielefelder Bürgerstiftung gemeinsam mit den Partnern des Projektes in einer Feierstunde im Rochdale-Raum des Alten Rathauses sechs engagierte und motivierte Schülerinnen und Schüler.

Prof. Dr. Dieter Timmermann, ehemaliger Rektor der Uni Bielefeld und Präsident des Studentennetzwerkes sprach in seiner Festrede über die Chancen von Bildung und deren Auswirkung auf Menschen und ihr soziales Umfeld.

Die Goldbeck Stiftung, die H.+E. Sielemann-Stiftung, die Stadt Bielefeld und die Universität Bielefeld sind Kooperationspartner von „aufwind“. Zusammen mit vielen weiteren Unterstützern hat die Bielefelder Bürgerstiftung mit schon im Jahr 2012 dieses Projekt ins Leben gerufen, das bis heute insgesamt 35 StipendiatInnen finanziell und ideell unterstützt hat. Aktuell betreut das Projekt 12 Schülerinnen und Schüler.

„Wir können den Erfolg von „aufwind“ ganz klar an den StipendiatInnen der ehemaligen Jahrgänge ersehen. Diese haben mit unserer Unterstützung ihren Weg ins Leben zielgerichtet verfolgt und seinerzeit ihr Abitur erfolgreich gemeistert. Die allermeisten von ihnen verfolgen weiter ihren Berufswunsch, den sie bei der Aufnahme formuliert haben und studieren. Im Anschluss an das „aufwind“-Stipendium haben zwei Ehemalige sogar weitere Stipendien erhalten!“, berichtet Monika Riedenklau, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bielefelder Bürgerstiftung. Zusammen mit Maik Paulini leitet sie ehrenamtlich das Projekt.

Ziel von „aufwind“ ist es, mit finanzieller Unterstützung die Teilhabe an Bildung zu verbessern und gleichzeitig die persönliche Entwicklung mit gezielten Bildungsangeboten und individueller Betreuung durch Paten zu unterstützen. Gute bis sehr gute Leistungen, die Empfehlung durch Lehrer sowie eine überzeugende persönliche Vorstellung vor der Auswahljury sind entscheidende Voraussetzungen für die Aufnahme ins Stipendium.

Die Förderung über das Projekt läuft über vier Jahre, um an der Übergangsstelle Schule/Studium/Beruf noch intensiver begleiten zu können.

Maik Paulini ist seit 2015 Projektleiter von „aufwind“. Er hat zuvor als Lehrer selbst positive Erfahrungen mit „aufwind“ gemacht: „Wir geben den Stipendiaten ganz entscheidende Hilfe.Unter dem Motto „Potentiale entfalten, Persönlichkeit stärken“ unterstützen wir die Jugendlichen auf dem Weg zum Abitur/Fachabitur und darüber hinaus ins Studium oder die Berufswelt. Den Austausch der Paten untereinander haben wir intensiviert und einen Alumni-Kreis aufgebaut. So wächst die „aufwind“-Familie weiter zusammen und man verliert sich nicht aus den Augen. Auch heute sind einige der ehemaligen StipendiatInnen dabei.“

Bei den sechs neuen StipendiatInnen handelt es sich um folgende Bielefelder Schülerinnen und Schüler:

Amira Maria Gebraiel, Jahrgang 2004, besucht die 10. Klasse am Gymnasium Heepen. Sie interessiert sich für Medizin.

Sultan Goreyshi Jahrgang 2002, besucht die 10. Klasse der Martin-Niemöller-Gesamtschule. Er interessiert sich für Mathematik, Medizin und Sport und möchte evtl. Lehramt studieren.

Niveda Karunagaran, Jahrgang 2003, besucht die 10. Klasse des Max-Planck-Gymnasiums. Nach dem Abitur möchte sie Architektur studieren.

Domenico Scognamiglio, Jahrgang 2002, besucht das Brackweder Gymnasium. Er ist stark am Finanzwesen interessiert.

Rudolf Szönyi, Jahrgang 2000, besucht das Carl-Severing-Berufskolleg. Nach dem Fachabitur möchte er Informatik studieren.

Sevda Turpcu, Jahrgang 2003, geht in die 10. Klasse der Cecilien-Gymnasium und strebt nach dem Abitur ein Maschinenbau-Studium an.

Die nächste Ausschreibungsrunde startet im März 2020.