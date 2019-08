Sebastian Siefert übernimmt den Posten als Flora-Geschäftsführer

Rheda-Wiedenbrück . Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat eine wichtige Funktion neu besetzt: Für die Position des Geschäftsführers der Flora Westfalica GmbH konnte der Rheda-Wiedenbrücker Sebastian Siefert gewonnen werden. „Ich freue mich, dass wir diese wichtige Position nun wieder neu besetzen können“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Uwe Henkenjohann.

Der Diplom-Kaufmann Sebastian Siefert leitet aktuell die Geschäftsstelle der Volksbank Bielefeld-Gütersloh am Markt in Wiedenbrück. Im Auswahlverfahren konnte sich der 39-Jährige gegen 28 Bewerber durchsetzen. Er überzeugte in einem gestuften Auswahlverfahren mit anschließendem Assessment Center. Die Personalentscheidung wurde unter Einbindung der im Aufsichtsrat vertretenen Fraktionen beziehungsweise den Fraktionsvorsitzenden getroffen.

Zum 1. Oktober wird er sein neues Amt antreten. „Das ist eine sehr bewusste Entscheidung für die Flora“, bekräftigt Sebastian Siefert. „Das ist genau das, was ich machen möchte. Mein Herzblut schlägt seit Jahren für unsere Flora Westfalica.“ Für ihn steht auf jeden Fall die Stadthalle im Fokus seiner Tätigkeit. „Ich freue mich auf das Team und darauf, ein tolles Aufgabenspektrum, über Tourismusförderung, Kulturprogramm, Flora-Park und Stadthalle, zu begleiten“, hebt der zukünftige Flora-Geschäftsführer hervor.

„Unser Dank geht heute auch an Dr. Georg Robra für seine zweijährige Übernahme der Funktion als Geschäftsführer. Natürlich wünsche ich Sebastian Siefert einen guten Start“, sagt Theo Mettenborg. Bürgermeister Theo Mettenborg und Uwe Henkenjohann begrüßten Sebastian Siefert jetzt herzlich.