SCP07 am 22. März gegen Borussia Dortmund

Paderborn. Für die letzte Länderspiel-Pause in der Saison 2018/2019 hat der SCP07 einen hochkarätigen und zugkräftigen Gegner gewonnen. Der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund kommt am Freitag, 22. März, um 18.00 Uhr zu einem Testspiel in die Benteler-Arena. Der Vorverkauf für diese Begegnung startet am heutigen Mittwoch; in bewährter Form haben Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber ein exklusives Vorkaufsrecht.

Die Gastspiele der Dortmunder waren schon häufig Fußballfeste in Paderborn. Zu den Höhepunkten zählen die Vergleiche im DFB-Pokal am 19. Oktober 1985 (2:4 nach 2:0-Führung durch den heutigen Aufsichtsrat Thomas Sagel und Werner Schuck im Hermann-Löns-Stadion) und in der historischen Bundesliga-Saison am 22. November 2014 (2:2 durch Tore von Lukas Rupp und Mahir Saglik in der Benteler-Arena). Zwischen den Zweitliga-Partien gegen den FC Ingolstadt (Sonntag, 17. März, 13.30 Uhr) und beim 1. FC Union Berlin (Samstag, 30. März, 13.00 Uhr) wartet auf die SCP07-Kicker somit eine ganz besondere Herausforderung.

In der Zeit von Mittwoch, 13. Februar, ab 9.00 Uhr bis einschließlich Sonntag, 24. Februar, können Mitglieder online auf www.scp07.de , per Tickethotline (01806 -99 18 18; 0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Mobilfunknetz) und direkt im SCP07-Shop in der Benteler-Arena Tickets in unbegrenzter Zahl vorab buchen. Für Dauerkarten-Inhaber ist der angestammte Platz bis einschließlich Sonntag, 17. Februar, reserviert und kann online, telefonisch oder im SCP07-Shop gebucht werden. Nach Ablauf dieser exklusiven Vorverkaufsphase startet am Mittwoch, 27. Februar, um 9.00 Uhr, der freie Verkauf in allen Vorverkaufsstellen. Die Gästebereiche sind in allen Filialen zur Buchung freigegeben, so dass sich BVB-Fans über diese Vertriebswege mit Tickets für den Fanblock eindecken können.

Für das Testspiel gegen Borussia Dortmund gelten folgende Eintrittspreise:

Sitzplatz Kategorie 1 (Blöcke A, B, S und T)

-Vollzahler: 25,00 Euro

-Ermäßigt: 22,00 Euro

-Kind 6-14 Jahre: 6,00 Euro

-Kind 0-5 Jahre: 3,00 Euro

Sitzplatz Kategorie 2 (Blöcke H, I, J, K, L, M, R und Gästeblock G)

-Vollzahler: 20,00 Euro

-Ermäßigt: 18,00 Euro

-Kind 6-14 Jahre: 6,00 Euro

-Kind 0-5 Jahre: 3,00 Euro

Stehplatz

-Vollzahler: 10,00 Euro

-Ermäßigt: 8,00 Euro

-Kind 6-14 Jahre: 3,00 Euro

-Kind 0-5 Jahre: 2,00 Euro

Begleitpersonen Schwerbehinderte: 50% vom ermäßigten Preis

Rollstuhlfahrer/Sehbehinderte: 5,00 Euro

Begleitperson Rollstuhlfahrer/Sehbehinderte: 2,50 Euro

VIP-Karte: 120,00 Euro.