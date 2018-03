SCP: Kuschel-Pfau für den guten Zweck

Der Kuschel-Pfau, historisches Paderborner Symbol tritt für den guten Zweck ein

Paderborn. Bei dem Heimspiel gegen den FSV Zwickau (Samstag, 17.März, 14.00 Uhr) wird es eine besondere soziale Aktion geben. Die Initiatoren Alexandra Siebert-Herzig und Ana Sagel bieten einen „Kuschel-Pfau“ zum Preis von 15 Euro an, mit dem drei Projekte unterstützt werden. Die SCP-Profis Christopher Antwi-Adjei, Christian Strohdiek und Michael Ratajczak sind als Paten mit dabei.

Ein Teil des Verkaufserlöses kommt zu gleichen Teilen der Paderborner Klinik-Clownarbeit, der Initiative Sterntaler – Hilfe für schwerkranke Kinder und der Pauline Schule, LWL-Förderschule Förderschwerpunkt Sehen zugute. Vom motivierten Kids Club-Mitglied bis zum eingefleischten SCP-Anhänger sind alle Stadionbesucher aufgerufen, die Aktion zu unterstützen und mit dem Erwerb des „Kuschel-Pfaus“ etwas Gutes zu tun.

Die Aktion nimmt direkten Bezug zur Geschichte der Stadt, denn der Pfau verbindet Paderborn seit 836 mit der französischen Partnerstadt Le Mans. Zusätzlich zum Erwerb des „Kuschel-Pfaus“ erhält jeder Spender das SCP-Maskottchen Holli als Dankeschön dazu. Gemäß dem Namen der Initiative wird der Käufer dazu aufgerufen, eines der Plüschtiere an betroffene Kinder der Organisationen zu verschenken. Im Anschluss an die Aktion werden die Erlöse sowie die gesammelten Kuscheltiere durch die SCP-Paten an die Institutionen verteilt.“