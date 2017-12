„Schwanensee“ in Bad Meinberg + Verlosung!

02.01.2018 19:30 Uhr „ Schwanensee“ Kurhaus Bad Meinberg

Schwanensee – immer wieder Schwanensee

Bad Meinberg. Klassisches Ballett – woran denken Sie zuerst? In neun von zehn Fällen entsteht vor dem geistigen Auge das Bild einer zierlichen Tänzerin im weißen schimmernden Tutu, das Gesicht von weißen Federn umrahmt. Hinzu kommt ein nobler Prinz, der sich unsterblich in das Traumwesen verliebt…

Unwissend woher, und doch immer wieder dasselbe Bild aus Schwanensee. Diese eine Vorstellung verkörpert das, was für viele das klassische Ballett ausmacht – Damals wie Heute.

Über 100 Jahre unangefochtene Popularität beim internationalen Publikum, machen Schwanensee zu einem der beliebtesten Werke aus dem klassischen Ballettrepertoire!

Das Ballett erzählt in der feinsten traditionellen Ballettsprache die Geschichte vom Prinzen Siegfried, der Prinzessin Odette und vom Zauberer Rotbart, von Sehnsucht, Einsamkeit, Eifersucht, Wut, Schmerz, Glück und vor allem vom Sieg der Liebe über das Böse.

Höchste Perfektion und eindrucksvolle Ästhetik verbinden sich zu einen Balletterlebnis der Spitzenklasse.

Das Publikum erlebt dank des bravourösen Einsatzes und der Ausdrucksstärke des Russischen Nationalballetts eine tanztechnisch brillant angelegte Bewegungssinfonie…

„…Mit der schwebenden Leichtigkeit und Eleganz von Porzellanfigürchen machten die Balletteusen und Tänzer die exakte Arbeit und athletische Strenge vergessen, die hinter der Aufführung steckt. Mit exaktem Flügelschlag entführte das Russische Nationalballett die Zuschauer in eine Welt der Schwerelosigkeit und Poesie.

(SZ)

Ticketpreise:

Kategorien Regulärpreise Ermäßigung 1. 45,95€ 40,95€ 2. 39,95€ 34,95€ 3. 34,95€ 29,95€

Ermäßigung 1 Kinder ab 5 Jahren, Schüler/Studenten/Behinderte ab 70%, Azubis mit gültigem Ausweis erhalten 5 Euro Rabatt;

Kinder bis 4 Jahren brauchen kein Ticket, aber ohne Sitzplatzanspruch

Ticket-Hotline:

Tourist-Info Horn Bad-Meinberg 05234 205970 (Parkstraße 10 im Historischen Kurpark)

sowie in allem Geschäftsstellen der Lippischen Landes-Zeitung 0 52 31 / 911 133

01805 700 733(0,14 €/Min)

www.reservix.de

Das OWL-Journal verlost 1×2 Karten für „Schwanensee“ in Bad Meinberg. Wenn Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen wollen, nennen Sie bitte das Stichwort „Schwanensee“.

Senden Sie Ihre Antwort bis zum 27.12.17 – 20.00 Uhr an: gewinnspiel(at)owljournal.de und vergessen Sie nicht: Vor– und Zuname, Telefonnummer, Anschrift!

Teilnahmebedingung

Einsendeschluss ist der 27.12.2017 um 20:00 Uhr. Mehrfachmails von Teilnehmern sind nicht gestattet und können zum Ausschluss des Teilnehmers führen. Eine Teilnahme über Dritte, wie z.B. Gewinnspielagenturen ist nicht gestattet. Die Ziehung des/der Gewinners/Gewinner erfolgt unter allen zum Teilnahmeschluss bestehenden Gewinnspielteilnehmern. Der Rechtsweg sowie eine Barauszahlung des Gewinnes ist ausgeschlossen.

Datenschutz

Bei der Nutzung unserer Dienste werden Sie eventuell um die Angabe persönlicher Informationen gebeten. Die Beantwortung dieser Fragen ist freiwillig. Ihre persönlichen Daten werden entsprechend den deutschen Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet. Durch die Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass das OWL Journal die dazu erforderlichen Daten für die Dauer des Gewinnspiels und zum Zwecke der Gewinnabwicklung speichert. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter info(at)owl-journal.de die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten.

Foto: ©agenda production