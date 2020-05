Schutzmaterial für das Franziskus Hospital

Bielefeld. Die Welle der Hilfsbereitschaft reißt nicht ab: das Franziskus Hospital hat am Montag eine Spende von 1000 FFP2-Schutzmasken und 60 Schutzanzügen erhalten. Ying Zhang und Jiansheng Yin von YZ Technologie Transfer aus Paderborn übergaben die Spende von chinesischen Ärzten persönlich an Geschäftsführer Dr. Georg Rüter.

Das Franziskus Hospital pflegt seit einigen Jahren eine Kooperation mit China: Seit 2016 waren 47 chinesische Ärzte der Beijing Huatong Guokang Foundation und YZTT im „Klösterchen“ zu Gast, um zu hospitieren und sich in Sachen Medizin in Deutschland auf den neuesten Stand bringen zu lassen. Leider musste ein persönlicher Besuch in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie ausfallen.