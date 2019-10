Fachforum – Schutz und Sicherheit für Frauen und Kinder in der Praxis- Umgangsrecht nach Häuslicher Gewalt – Anmeldungen noch möglich –

Kreis Herford. Am 20. November 2019 findet in der Zeit von 13 bis 16 Uhr eine Fachveranstaltung des Fachforums gegen häusliche Gewalt in den Sitzungsräumen des Kreishauses statt.

In dem Fachforum „Schutz und Sicherheit für Frauen und Kinder in der Praxis- Umgangsrecht nach Häuslicher Gewalt“ wird Christine Böttger aus Bremen als Referentin über die Schutzlücken im Sorge- und Umgangsrecht für Frauen berichten, die sie als Verfahrensbeiständin und durch ihren Kontakt mit Frauen in Frauenhäusern wahrnimmt. Anschließend wird der Richter am Oberlandesgericht Hamm Andreas Hornung in seinem Vortrag am Beispiel der „Warendorfer Praxis“ erläutern, was Gerichte und Jugendhilfe in der Praxis tun können, um den Schutz der Frauen und Kinder zu verbessern. Damit setzt das Fachforum gegen Häusliche Gewalt die Beschäftigung mit dem Thema Häusliche Gewalt und Umgangsrecht fort. Aus den vergangenen Fachveranstaltungen ist bekannt, dass Häusliche Gewalt für die Kinder stark traumatisierend ist, auch wenn sie nicht selbst betroffen sind. In einem weiteren Fachtag waren die Besonderheiten der familiengerichtlichen Verfahren thematisiert worden. Jetzt wird es darum gehen, wie durch Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen Verbesserungen für die Betroffenen erreicht werden können.

Das Fachforum richtet sich an die Fachleute aus Jugendämtern, Justiz, Polizei, Beratungsstellen aber auch in Kindergärten und Schulen, die in vielfältigen Zusammenhängen mit Eltern in Trennungssituationen in Kontakt sind und hat das Ziel die Zusammenarbeit der Institutionen zu verbessern und über die Folgen von Häuslicher Gewalt aufzuklären. Interessierte können sich für den Fachtag noch anmelden per Mail unter gleichstellung@kreis-herford.deoder telefonisch unter 05221-131353. Der Umgang mit häuslicher Gewalt ist im Polizeieinsatz Alltag: Jedes Jahr kommt es im Kreis Herford zu rund 300 Einsätzen. Laut Studien erlebt bundesweit jede vierte Frau in ihrem Leben häusliche Gewalt, in 60 Prozent der Fälle von Gewaltbeziehungen sind auch Kinder betroffen, über die Hälfte der Kinder erleben die Gewaltsituationen mit.

Infos zum Fachforum gegen häusliche Gewalt im Kreis Herford: Das Fachforum gegen häusliche Gewalt im Kreis Herford ist 2003 gegründet worden und steht unter der Schirmherrschaft des Landrates des Kreises Herford. Das Fachforum richtet sich an die Fachleute aus Jugendämtern, Justiz, Polizei, Beratungsstellen aber auch in Kindergärten und Schulen, die in vielfältigen Zusammenhängen mit Eltern in Trennungssituationen in Kontakt sind und hat das Ziel die Zusammenarbeit der Institutionen zu verbessern und über die Folgen von Häuslicher Gewalt aufzuklären. Ziele des Fachforums gegen häusliche Gewalt sind unter anderem die Verbesserung des Schutzes der Opfer und der Hilfs- und Unterstützungsangebote. Zur Umsetzung der Ziele des Fachforums gegen Häusliche Gewalt gibt es ein Koordinierungsteam, das auch die öffentlichen Veranstaltungen plant und umsetzt.

Diesem Team gehören unterschiedlichste Institutionen und Organisationen an:

• AWO Fachdienst für Migration und Integration

• Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder des Kreises Herford

• femina vita Mädchenhaus e.V.

• Frauenhaus Herford e.V.

• Frauenberatungsstelle Herford e.V. und Notruf

• die Gleichstellungsbeauftragten der Städte Enger und Bünde, des Kreises Herford und des Klinikum Herford

• Jugendamt Stadt Herford

• Jugendamt Kreis Herford

• die evangelische Jugendhilfe Schweicheln, Täterarbeit

• Lebenshilfe Herford

• Opferschutzbeauftragte der Polizei

• Rechtsanwältin in Herford

• Trennungs-und Scheidungsberatung im Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Herford

Die Geschäftsführung des Koordinierungsteams liegt bei der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Herford. Das Fachforum ist unter www.fachforum-gegen-haeusliche-gewalt-im-kreis-herford.deim Internet erreichbar.