Schulung zum „Ausbildungsbotschafter in Lippe“

Auf Augenhöhe Erfahrung weitergeben .

Lemgo. Auch im kommenden Schuljahr werden Auszubildende wieder im Rahmen des Projekts „Ausbildungsbotschafter in Lippe“ an Schulen unterwegs sein, um den Jugendlichen ab Klasse 8 auf Augenhöhe von ihrer Berufsausbildung zu berichten und sie somit bei ihrer Berufsorientierung zu unterstützen. Durch ihr Engagement tragen sowohl die Auszubildenden als auch die dahinter stehenden Ausbildungsbetriebe zur Fachkräftesicherung in der Region bei.

Seit 2011 wurden bis heute insgesamt 197 Ausbildungsbotschafter/innen aus 35 Ausbildungsberufen von 50 lippischen Unternehmen geschult. So konnten schon über 5.600 Schülerinnen und Schüler aus weiterführenden Schulen bei 294 Einsätzen erreicht werden.

Die zweitätige Schulung zum Ausbildungsbotschafter dient als Grundlage für eine gelungene Repräsentation des Ausbildungsberufes und Unternehmens vor Schulklassen. Kurzimpulse, Austauschrunden und das Erarbeiten und Präsentieren des Vortrags liefern den angehenden Ausbildungsbotschaftern Sicherheit und Selbstvertrauen.

Die Schulung wird zu Beginn jedes Schuljahres von der Koordinierungsstelle Schule-Beruf (Schu.B) in Lemgo durchgeführt und findet in diesem Jahr am 17. Und 18.8.2020 statt. In der Schulung werden die Auszubildenden auf die Einsätze in den Schulen vor Ort vorbereitet. Sollte sich bis zum Herbst herausstellen, dass in absehbarer Zeit keine Einsätze in Präsenzform an den Schulen möglich sein werden, werden die Ausbildungsbotschafter dann noch einmal für digitale Online-Einsätze nachgeschult.

Die Einsätze der Ausbildungsbotschafter erfolgen anschließend über ein Schuljahr verteilt auf Anfrage der Schulen und werden durch die Koordinierungsstelle vermittelt. Die Auszubildenden erhalten abschließend am Ende des Schuljahres für den erfolgreichen Abschluss der Schulung und ihren Einsatz als Ausbildungsbotschafter ein Zertifikat.

Interessierte Auszubildende und Unternehmen finden weitere Informationen auf www.ausbildungsbotschafter.de. Gerne können neue Ausbildungsbotschafter dort noch bis zum 31.7.2020 angemeldet werden.