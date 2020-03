Schulsport Kreismeisterschaften abgesagt

Kreis Höxter. Auch wenn zurzeit im Kreis Höxter noch keine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde, sind vorsorglich sämtliche anstehenden Schul-Kreismeisterschaften abgesagt worden. „Dies geschieht aufgrund der Empfehlung des NRW-Ministeriums für Schule und Bildung“, sagt der Vorsitzende des Ausschusses für den Schulsport im Kreis Höxter, Schulamtsdirektor Hubert Gockeln.

„Diese generelle Absage gilt zunächst einmal bis zu den Osterferien“, Betroffen sind davon am Dienstag, 17. März, die Turn-Kreismeisterschaft der Grundschulen, der sogenannte NRW YoungStars Turnwettbewerb, in der Sporthalle im Schulzentrum Nieheim sowie die Crosslauf-Kreismeisterschaften rund um den Holsterturm in Nieheim. Abgesagt wird auch die Basketball-Kreismeisterschaft der Grundschulen, die am Mittwoch, 25. März, in der Dreifach-Sporthalle am Elsterweg in Bad Driburg stattfinden sollte.