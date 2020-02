Schulen können Workshop zu Elektronik buchen

Maurice zeigt seinen „elektrischen Würfel“. Auf einer Platine blinken viele kleine LEDs. Sie zeigen an, wie viele Augen „gewürfelt“ wurden. Zusammengebaut wurden diese etwas ungewöhnlichen Würfel von Schülern der Jahrgangsstufe acht der Sekundarschule Höxter im Rahmen eines Projektes, das vom Verein Natur und Technik ins Leben gerufen wurde. Maurice ist einer der ersten, der seinen Bausatz zusammengebaut und gelötet hat. „Ich habe vorher schon mit meinem Vater gelötet, zum Beispiel Sachen für den Computer“, erklärt Maurice. „Da wusste ich, wie man richtige Lötpunkte setzen muss“.

Die anderen Schüler haben dies erst gelernt. „Das hat mir richtig Spaß gemacht“, berichtet Levin. „Das Zusammenbauen war ganz einfach, da man auf der Platine gut erkennen kann, welches Bauteil wohin kommt. Nur beim Löten muss man etwas aufpassen, dass die Lötstelle nicht zu heiß wird oder man sich die Finger verbrennt.“

Elektronik gewinnt im heutigen Alltag immer mehr an Bedeutung: Unterstützung beim Zusammenbau des Würfels haben die Schüler vom Elektro-Ingenieur Werner Kraus erhalten, der den Workshop leitete. „Die Elektronik gewinnt im heutigen Alltag immer mehr an Bedeutung. In fast allen Geräten des täglichen Gebrauchs ist Elektronik enthalten. Die Schüler müssen frühzeitig einen Zugang hierzu erhalten und die praktischen Komponenten durch selbstständiges Experimentieren und Ausprobieren besser verstehen“, erläutert Kraus. „Die praktischen Komponenten der Elektronik, wie zum Beispiel Löten, können vielfach im normalen Unterricht gar nicht so vertieft aufgegriffen werden.“

Daher hat der Verein Natur und Technik gemeinsam mit Kraus, der seit September ehrenamtlich für den Verein tätig ist, einen fünfstündigen Workshop konzipiert, bei dem die Schüler einen Bausatz für einen elektronischen Würfel zusammen bauen. „Konkret bestücken sie eine Platine mit passiven und aktiven elektronischen Bauteilen wie Kondensatoren, Widerständen, Transistoren, Dioden, LEDs oder Digital IC“, führt Kraus aus. „Nebenbei erkläre ich den Schülern die Funktion der Schaltung und wofür man zum Beispiel Widerstände überhaupt benötigt.“