Schülerin aus Höxter ist „Ehrenamts -Entdeckerin“

Stipendium von Experiment e.V. für Irlandaufenthalt in den Sommerferien

15. Juli 2019–Auf nach Irland! Am Sonntag, den 21. Juli 2019, fliegt Anne Hartenstein aus Höxter als „Ehrenamts -Entdeckerin“ auf die grüne Insel. Die 15-jährige Schülerin und sieben weitere Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen haben ein Stipendium der gemeinnützigen Austauschorganisation Experiment e.V. erhalten. In Irland leben die Stipendiatinnen und Stipendiaten für zwei Wochen in Gastfamilien und unterstützen gemeinnützige Projekte. Zum Beispiel helfen sie bei der Restaurierung eines Wandgemäldes, bei der ökologischen Umgestaltung eines Flussufers und unterstützen eine Wohltätigkeitsorganisation bei der Annahme und Sortierung von Sachspenden. Zudem können sie sich mit Ehrenamtlichen von Experiment e.V. und der Partnerorganisation in Irland austauschen und so mehr über ehrenamtliches Engagement erfahren. „Ich freue mich darauf, ein neues Land und seine Kultur kennenzulernen und mich gleichzeitig ehrenamtlich zu engagieren“, sagt Anne. Bald geht es los: Die Ehrenamts-Entdecker-Gruppe ist während der Sommerferien vom 21. Juli bis zum 4. August 2019 in Irland. Zwei ehrenamtliche Begleitpersonen von Experiment e.V. sind auch mit dabei. Bereits am 29. Juni nahmen die Jugendlichen an einem Vorbereitungsseminar in Köln teil, in dem ihnen wichtige Informationen und Kompetenzen für ihren Auslandsaufenthalt vermittelt wurden, zum Beispiel, dass sie offen für andere Denk-und Lebensweisen sind und nicht auf den ersten Blick urteilen.