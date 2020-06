Schüler starten online ihren eigenen Stratosphärenflug

zdi-Zentrum Lippe.MINT und stratoflights GbR organisieren spannenden Onlinekurs

Kreis Lippe. Zehn Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulformen und Jahrgangsstufen konnten in der letzten Woche ihre eigene Stratosphärenmission starten. In drei Tagen wurde ein Wetterballon mit einer Sonde konstruiert, GPS-Tracker und Kameras eingebaut und zum Flug in die Stratosphäre geschickt.

Das Besondere daran: Die Schülerinnen und Schüler konnten dies alles von zuhause ausführen. Der Kurs wurde komplett online durchgeführt.

Dem Spaß und dem Wissensdurst der Teilnehmenden tat dies keinen Abbruch. „Für uns war das natürlich auch ein Experiment“, sagt Marcel Dierig, Geschäftsführer der Stratoflight GbR. „Wir haben unser normales Präsenzangebot wegen der Corona-Beschränkungen komplett umbauen müssen. Die Online-Version ist uns hier geglückt. Die Schülerinnen und Schüler waren zufrieden, und man merkt auch an der Beteiligung, ob es läuft oder nicht“, fügt er hinzu.

Thomas Mahlmann vom zdi-Zentrum Lippe.MINT war auch die ganze Zeit online dabei und resümiert „Wir haben es geschafft, das spannende Thema online rüber zu bringen. Die Gruppe hat drei Tage am Stück von 09.00 – 16.00 Uhr mitgemacht. Das ist auch ein Stück weit anstrengend. Ich habe großen Respekt vor der Leistung der Schülerinnen und Schüler.“

Der Ballon mit Sonde flog ganz real ca. 35.000 Meter hoch in die Stratosphäre, bevor er dann platzte und am Fallschirm in der Nähe von Osnabrück landete. Ganz virtuell waren hingegen die Schülerinnen und Schüler dabei, die die wunderbaren Aufnahmen der Erde und des Weltalls, den Flug, die Landung und die Bergung online verfolgen konnten. Der Landeplatz war allerdings keine Überraschung, denn Flugbahn und Landung hatten sie vorher genau berechnet. Der Start des Ballons erfolgte am „Weltraumbahnhof“ Bad Pyrmont.

Das StratoLab wird noch einmal in den Sommerferien vom 06.07.2020 bis zum 08.07.2020 angeboten. Die Anmeldung erfolgt über www.lippe-mint.de

Das Projekt wird mit Mitteln der Bundesagentur für Arbeit und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert. Die Teilnahme ist daher kostenlos.