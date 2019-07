Schüler Jeffrey Stein guckt hinter die Kulissen des Weserrenaissance-Museums

Lemgo. Anstatt die Schulbank zu drücken, sammelt Jeffrey Stein von der Europaschule Bad Oeynhausen derzeit jede Menge Berufserfahrungen. Zwei Wochen lang blickt der 17-Jährige Anstatt die Schulbank zu drücken, sammelt Jeffrey Stein von der Europaschule Bad Oeynhausen derzeit jede Menge Berufserfahrungen. Zwei Wochen lang blickt der 17-Jährige

aus Vlotho im Rahmen eines Schülerpraktikums hinter die Kulissen des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake. Dabei lernt der geschichtsinteressierte Schüler die verschiedenen

Themenbereiche eines Museums kennen – angefangen bei typisch kunsthistorischen Tätigkeiten über Museumspädagogik bis hin zum Marketing. „Großen Spaß macht mir die Arbeit im Depot mit den darin gelagerten Gegenständen“, sagt Jeffrey Stein. Mit großem Eifer fotografiert der junge Praktikant einen Teil der über die Jahrzehnte gesammelten und höchst interessanten Stücke. Dazu zählen beispielsweise farbig gefasste Holzvertäfelungen, historische Werkzeuge, beschnitzte Holzbalken und vieles mehr. Anschließend legt er entsprechende Listen und Verzeichnisse an.

Sehr lebendig geht es an der Museumskasse zu. Hier werden Besucherfragen beantwortet, Tickets verkauft, Führungsanfragen angenommen und vieles mehr. Jeffrey Stein erlebte den Alltag an der Museumskasse u.a. auch verschiedene Museums-Führungen und beteiligte sich aktiv am Geschehen. Somit erhielt er einen bestmöglichen Einblick in den Arbeitsalltag im Museum.

Auch in die Marketing-Abteilung durfte Jeffrey Stein hineinschnuppern. Warum ist Werbung so wichtig? Wie ist eine Pressemeldung aufgebaut und wie oft sollte man etwas auf Facebook und Instagram posten? Mit Fragen wie diesen hat er sich theoretisch und praktisch beschäftigt. In der Lemgoer Innenstadt hat er darüber hinaus die neuen Programmhefte und Plakate verteilt. Für Jeffrey Stein stand schon vor der Bekanntgabe eines Schülerpraktikums fest, dass er einmal hinter die Kulissen eines Museums blicken möchte. In seiner Freizeit beschäftigt sich der Vlothoer mit der Deutschen Geschichte von der frühen Kaiserzeit bis zur Nachkriegszeit, der eigenen Familienhistorie bis tief in das 18. Jahrhundert sowie mit der Geschichte seines kleinen Heimatortes an der Weser. Was er nach der Schule machen möchte? Ganz sicher ist sich Jeffrey Stein noch nicht, aber nach diesem Praktikum ist die Arbeit im Museum auf der Wunschliste ganz weit nach oben gerückt.