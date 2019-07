„Schrittzähler-Challenge“ im Bertelsmann Corporate Center

Gütersloh. In den vergangenen sechs Wochen hat im Corporate Center von Bertelsmann eine „Schrittzähler-Challenge“ stattgefunden. Insgesamt waren 38 Teams der von der Zentralen Personalabteilung gestarteten Challenge möglichst viel zu Fuß unterwegs, haben so Bewegung in ihren Alltag gebracht und etwas für ihre Gesundheit getan.

Das Ziel: möglichst viele Schritte im Aktionszeitraum zu sammeln. Mit 3,4 Millionen Schritten erlief sich das vierköpfige Gewinnerteam eine kulinarische Führung durch Gütersloh. Eine stolze Leitung: Mehr als 20.000 Schritte pro Person und Tag ist die Bilanz der Gewinner.