Schreibworkshop für Jugendliche

Detmold. Zum vierten Mal nimmt die Stadtbibliothek Detmold mittlerweile am landesweiten Projekt „Junges Schreiben – SchreibLand“ teil. Zusammen mit ihrem Förderverein gibt sie damit Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren die Chance, bei einem richtigen Autor das Handwerkszeug für kreatives Schreiben zu erlernen.

„Kreatives Schreiben – Vom Manuskript zum fertigen Buch“ taucht der Autor Gerald Hagemann, der unter dem Pseudonym Robert C. Marley Krimis schreibt, mit den Jugendlichen in die Welt ihrer Fantasie und Träume ein. Unter seiner Anleitung lernen sie alles, was für das kreative Schreiben wichtig ist, und bekommen Unterstützung darin, wie sie sich literarisch ausdrücken können. Egal, ob jemand seine Träume als bekannter Detektiv ausleben und dadurch seine kriminalistische Ader zeigen möchte oder lieber fremde Länder und unbekannte Wesen zu Papier bringt. Wer mag, kann auch ausprobieren, ob sich die Träume poetisch in einem Gedicht umsetzen lassen. Der Kreativität sind keinerlei Grenzen gesetzt und auch das literarische Endprodukt ist freigestellt. Zum Ende der Schreibwerkstatt werden alle Geschichten in einer Abschlusspräsentation der Öffentlichkeit vorgestellt und danach auf der Homepage „ Unter dem Mottotaucht der Autor Gerald Hagemann, der unter dem Pseudonym Robert C. Marley Krimis schreibt, mit den Jugendlichen in die Welt ihrer Fantasie und Träume ein. Unter seiner Anleitung lernen sie alles, was für das kreative Schreiben wichtig ist, und bekommen Unterstützung darin, wie sie sich literarisch ausdrücken können. Egal, ob jemand seine Träume als bekannter Detektiv ausleben und dadurch seine kriminalistische Ader zeigen möchte oder lieber fremde Länder und unbekannte Wesen zu Papier bringt. Wer mag, kann auch ausprobieren, ob sich die Träume poetisch in einem Gedicht umsetzen lassen. Der Kreativität sind keinerlei Grenzen gesetzt und auch das literarische Endprodukt ist freigestellt. Zum Ende der Schreibwerkstatt werden alle Geschichten in einer Abschlusspräsentation der Öffentlichkeit vorgestellt und danach auf der Homepage „ Schreibland-nrw.de “ veröffentlicht.

Der Schreibworkshop umfasst insgesamt 15 Zeitstunden und ist aufgeteilt in sieben Samstags-Termine von jeweils mindestens zwei Stunden. Start des Workshops ist am Samstag, 17. Februar 2018, um 10:00 Uhr in der Stadtbibliothek Detmold, Leopoldstr. 5. Da nur eine begrenzte Anzahl an jungen kreativen Nachwuchsschriftstellerinnen und Nachwuchsschriftstellern teilnehmen kann, wird um verbindliche Anmeldung bis zum 14. Februar unter Tel. 05231 – 30 94 17 oder per Mail an k.blume@detmold.de gebeten. Die Teilnahmegebühr für den Kurs inklusive professioneller Betreuung und Anleitung durch den Autor liegt bei 25 Euro.