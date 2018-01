Schreiben wie die alten Römer

Museumspädagogische Veranstaltung im HNF

Paderborn. So schreiben wie die Kinder im alten Rom: Das können Sechs- bis Zwölfjährige am Mittwoch, 21. Februar von 16 bis 17.30 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn erleben. Sie schreiben mit dem Griffel auf einer Wachstafel und mit einer Rohrfeder auf Papyrus und erfahren viele interessante Details aus dem Leben vor

2.000 Jahren. Zudem bauen sie eine eigene Wachstafel, die sie mit nach Hause nehmen können.

Anmeldungen sind telefonisch unter 05251-306-661 oder auf www.hnf.de möglich.