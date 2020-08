Schreib – Workshops zum Thema #ME TOO

Minden .In Workshops für literatur-interessierte und schreibfreudige Teilnehmer*innen von 15 bis 85 Jahren stellen sich Kogge-Autor*innen und Slam-Poet*innen mit eigenen Texten vor und beantworten alle Fragen zu ihren Themen, Schreibstilen und Biografien.

Anschließend haben die Teilnehmer*innen Gelegenheit, selbst einen kurzen Text zu verfassen über Auswege aus bedrohlichen Lebenssituationen und Gewalt. Wer will, kann seinen Text dann vortragen bei unserem Poetry Slam zum Thema #ME TOO.

Jeder Workshop ist in sich abgeschlossen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Wegen Beschränkung der Plätze nur mit Voranmeldung unter Tel 0178 7617637.

Dokumentation auf: www.buezdigital.de.

Freitag 14.08.20

14.30 Uhr

MARCUS NEUERT – „ZEIT ZU FLIEGEN“

Aus seinem Morbidarium „Imaginauten“ liest der Mindener Autor die Erzählung „Zeit zu fliegen“. Präzise und feinsinnig leuchtet er darin eine dramatische Mobbingsituation und ihre Folgen aus. Die Workshop-Teilnehmer*innen sind eingeladen, das offene Ende zu komplettieren.

https://marcusneuert.jimdofree.com/