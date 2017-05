Schönen Gruß vom Blues! Mit Dieter Kropp und Till Seidel

Detmold. Als Till Seidel mit 14 Jahren zur Gitarre griff, gab es erstmal nur Musik der härteren Gangart. Doch woher hatte Angus Young seinen „Duckwalk“ und sein Bending? „Den Plattenschrank meines Vaters zu durchsuchen, war wie das Lesen eines Buches, was mit jedem Kapitel spannender wird. Auf einmal war da Chess Records,

Howlin’ Wolf, Muddy Waters, Little Walter und so viel mehr.“ Diese Musik war wie eine Offenbarung. Während im Radio Plastik Pop und Deutsch Rock rauf und runter lief, beschäftigte sich Till Seidel immer mehr mit Musik, die etwas zu erzählen hatte. „Vorrangig ging es am Anfang noch nicht einmal um die Texte, sondern die Art und

Weise, Musik zu spielen. Es war rau und ehrlich und hatte Kanten und Ecken.“

Mit der Zeit schärfte Till Seidel sein Profil. „Mit dieser Art von Musik fand ich meine Nische. Wenn Leute sagen, Blues sei langweilig, könnte ich aus der Haut fahren. Von den 20er bis zu den 60er Jahren kann wohl kein Genre mehr Vielfältigkeit bieten.“ Während er sich als Sideman verschiedener Bands am Anfang mehr dem

Blues der 50er widmete, um seinen Helden wie T-Bone Walker und Johnny Guitar Watson Tribut zu zollen, flechten sich mittlerweile auch Einflüsse des 60er Jahre Rhythm’n’Blues in seine Musik ein. „Neben B.B. King, Freddie King und Otis Rush, stehe ich auch auf Little Milton, O.V. Wright und Al Green. In den sechziger Jahren

vermischten sich die Elemente von Blues und Soul und das macht mich an.“

Im Herbst 2015 konnte er sich mit seiner Art von R&B dabei auch vor amerikanischem Publikum beweisen. Er begleitetet B.B. & The Blues Shacks auf ihrer Kalifornien-Tour und konnte dabei nicht nur das Publikum, sondern auch Rundfunk und Presse überzeugen. Im Frühjahr 2017 erscheint sein erstes Album.

