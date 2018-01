Schnupperkurs zur Ersten Hilfe im Mindener Museum

Minden. Am Sonntag, den 7. Januar 2018 können Kinder ab sechs Jahren gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern im Mindener Museum von 14 bis 16 Uhr an einem Schnupperkurs zur Ersten Hilfe teilnehmen. Auf einem Rundgang durch die Sonderausstellung „Glaube, Liebe, Vaterland? 150 Jahre Deutsches Rotes Kreuz in Minden“ erfahren die „kleinen Helfer*innen“, seit wann es Sanitäter und Krankenwagen eigentlich gibt und wer die Erste Hilfe erfunden hat. Im kindgerechten Praxistest finden sie heraus, wann ein Pflaster am besten klebt, was sich hinter der stabilen Seitenlage verbirgt und wie man einen Verband richtig anlegt. Im Anschluss an die Erste Hilfe Übungen kann sich jedes Kind ein eigenes Pflastertäschchen gestalten, das, befüllt mit kunterbunten Pflastern, im Notfall schnell griffbereit ist.

Pro Kind kostet die Aktion 6,50 €, Begleitpersonen zahlen 2 € Eintritt. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf max. 15 Kinder begrenzt. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 5 Kindern. Um Anmeldung wird unter 0571-9724020 oder museum@minden.de gebeten. Die weiteren Termine bis März 2018 finden Sie unter www.mindenermuseum.de. Auskunft erteilt Kristin Saretzki, Telefonnr.: 0571-9724021, k.saretzki@minden.de.