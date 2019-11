Schnupperkurs Android-Smartphone: Das eigene Handy besser kennenlernen

Detmold. Das Projekt „Smart Country Side“ des Kreises Lippe ermöglicht in Kooperation mit der Volkshochschule Detmold-Lemgo einen ersten Einblick in den Umgang mit Android-Smartphones. Am Montag, 18. November, von 9.30 bis 11.45 Uhr wird im Innovationszentrum Dörentrup erklärt, wie man besser navigiert, über WLAN ins Internet geht, persönliche Einstellungen vornimmt, Kontakte anlegt und verwaltet sowie E-Mails empfängt und schreibt. Am Beispiel der neuen DorfFunk-App wird unter anderem der Umgang mit Apps geübt.

Dieser Kurs richtet sich ausschließlich an Nutzer von Android-Smartphones und ist auf acht Teilnehmer begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Um Anmeldung über www.vhs-detmold-lemgo.de/programm (Kursnummer: L5310) wird gebeten.