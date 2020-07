Schnitzkunst mit der Motorsäge und besinnliche Momente

Am kommenden Wochenende erwartet die Besucher der Gartenschau Bad Lippspringe ein abwechslungsreiches Programm. Los geht’s am Samstag, 11. Juli, mit dem Baumkünstler Bekim Spahiu. Ab 10.00 Uhr schnitzt er mit einer Motorsäge eine Eule aus einem Baumstamm an der Adlerwiese. Wer möchte, kann dem Künstler gerne bei der Arbeit zuschauen. Für Jahreskarten-Inhaber ist der Eintritt wie gewohnt kostenfrei.

Bad Lippspringe. Ab Samstag-Nachmittag geht es dann deutlich besinnlicher zu in der Gartenschau. Um 14.30 Uhr laden die Religionsgemeinschaften des GlaubensGartens zu einer Islam-Andacht ein. Am Sonntag, 12. Juli, findet zur selben Zeit eine Andacht und Meditation der Evangelischen Kirche im GlaubensGarten statt. Die Gartenschau-Besucher sind herzlich eingeladen, gemeinsam dort zu beten und einen Moment innezuhalten. Den Abschluss des Wochenend-Programms bildet die Veranstaltung „Silenzio – Zeit für Dich, für mich, für Gott“ an der Friedenskapelle. Ab 18.00 Uhr gibt es dort für die Besucher ein besinnliches Angebot mit Musik, Meditation und Stille. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen im Gartenschau-Gelände ist für Jahreskarten-Inhaber kostenfrei. Alle anderen Besucher zahlen für die Tageskarte 9,50 Euro (Erwachsene) bzw. 7,50 Euro (ermäßigt). Kinder zwischen drei und 17 Jahren zahlen 1,00 Euro. Darüber hinaus gibt es günstige Familienkarten und Gruppenangebote.