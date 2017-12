Schmankerl für Eisenbahn-Romantiker mit landschaftlichen Highlights

Winterberg. Dicke Rauchwolken puffen aus dem Schornstein und verlieren sich in der winterlichen Landschaft. In den Zugabteilen aus den Sechzigerjahren lassen sich sogar noch die Fenster öffnen. Herrlich nostalgisch geht’s zu bei der Sonderfahrt der Eisenbahnfreunde Treysa nach Winterberg. Einmal so beschaulich reisen wie zu Großmutters Zeiten – dazu haben Eisenbahn-Romantiker am 27. Januar Gelegenheit. Fans dürften begeistert sein: Die badische Güterzuglok 53311 mit ihren drei Zylindern und 1540 PS stammt noch aus dem Baujahr 1921. Auf mehreren Sauerländer Bergstrecken kann die Maschine bei der Sonderfahrt ihre Power unter Beweis stellen.

Vom Schwalmtaler Stadtteil Treysa in Nordhessen aus dampft der historische Zug über Marburg, Frankenberg und Korbach bis ins Hochsauerland. Idyllische Flecken liegen am Weg, so der Burgenwald und der Edersee. Die erlebnisreiche Fahrt führt durch zahlreiche Tunnels, über Steigungen und übers Willinger Viadukt. Über Brilon-Wald und Bestwig führt die Fahrt schließlich bis nach Winterberg. Den Aufenthalt in Winterberg verschönern zum Beispiel ein Altstadtbummel oder ein Spaziergang über die Panorama Erlebnis Brücke – und von dort aus natürlich der fantastische Ausblick aufs Rothaargebirge. Und da der Weg das Ziel ist, steigert ein kleines, am Platz serviertes Frühstück den Reise-Genuss. Zudem ist der Zug bewirtschaftet, und das ehrenamtliche Servicepersonal verwöhnt die Gäste mit heißen und kalten Speisen und Getränken zu moderaten Preisen.

Infos und Anmeldung unter www.eftreysa.de oder 06698/ 9110 441.

Kosten

(für zwei Erwachsene und maximal zwei Kinder)

Ab Treysa 69/45/180 Euro

Ab Marburg 64/40/165 Euro

Ab Frankenberg: 59/35/150 Euro

Ab Korbach 50/30/130 Euro

Ab Willingen 40/25/105 Euro

Geplante Abfahrtzeiten

Treysa 6.32 Uhr

Neustadt 6.50 Uhr

Stadtallendorf 7.15 Uhr

Kirchhain 7.32 Uhr

Marburg 8.50 Uhr

Cölbe 9 Uhr

Wetter 9.10 Uhr

Münchhausen 9.20 Uhr

Frankenberg 9.45 Uhr

Korbach 10 Uhr

Willingen 10.30 Uhr

Brilon Wald 10.40 Uhr

Bestwig 11.20 Uhr

Winterberg 12 Uhr

Abfahrt in Winterberg 16 Uhr, Willingen 17.40 Uhr