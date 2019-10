SchlossSommer 2019 – SchlossLeuchten

Am 4. und 5. Oktober 2019 erwartet die Besucher des Neuhäuser Schlossparks aus Anlass des 25. SchlossSommers ein spektakuläres und noch nie dagewesenes Highlight.

Paderborn. Als Höhepunkt der Jubiläumssaison veranstaltet die Schlosspark und Lippesee Gesellschaft dieses Jahr zum ersten Mal das große „SchlossLeuchten“. Das Schloss Neuhaus wird hierbei mithilfe eines Videomappings zur größten und schönsten Leinwand der Region, auf welcher die Besucher durch die Verschmelzung historischer Fakten und Fiktion zu einer erlebbaren Reise durch die Geschichte des Schlosses eingeladen werden. Im gesamten Gelände wird diese Thematik durch passende Akzente wieder aufgegriffen und so der gesamte Schlosspark zu einem leuchtenden Kunstwerk.

Die so erschaffenen Traumwelten lassen den Besucher die natürliche Umgebung neu entdecken und ermöglichen ihm einen innovativen Blick auf bekannte Räume. Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung ist das innovative Musikprojekt „TriTube“ von Uli Lettermann (Saxophon / Klavier) und Eddi Kleinschnittger (Schlagzeug / Perkussion). Die beiden Musiker verschmelzen bei Ihren Auftritten das analoge Handwerk ihres Musikspiels mit der digitalen Welt von YouTube. So holen sie die großen Stars dieser Welt per Video in den Neuhäuser Schlosspark und interpretieren mit ihnen zusammen ihre größten Hits – im XXL – Format auf den Mauern des Schlosses. Und dann erscheinen noch „Die Beleuchter“: Sie kommen unvermutet aus der Nacht, bestaunen die irdischen Passanten, schauen in deren Gesichter, die sie für einen Moment mit ihren Laternen erhellen. In den Lampions entdeckt seinerseits das Publikum überraschende Miniaturwelten.

Ein fantastisch poetischer Walkact, bei dem Erwachsene Kinderaugen bekommen und Kinder staunen. Mit Riesenseifenblasen faszinieren die Künstler vom Team „Bubble – Zauber“. In der Dunkelheit erschaffen sie schwebende Kunstwerke über einem funkelnden Meer aus Teelichtern. Auch die Besucher dürfen zu Seifenblasenkünstlern werden und sich selbst im Seifenblasenzaubern versuchen. Vielen Hundert Teelichter sorgen für ein einmaliges Seifenblasen- Feuerwerk. Das Team von „Feuer und Bewegung“ schafft mit ihrer Feuershow „Fire GS “ atemberaubende Momente . Mit Feuerjonglage, Feuerfächern, Pyrofackeln, Flammenwerfern u.v.m. verzaubern sie im harmonische n Zusammenspiel von Feuer, Tanz, Musik und Bewegung: explosiv, actionreich, rasant, einfach faszinierend. Natürlich ist für reichlich Imbiss und Getränkestände gesorgt, die über unseren Caterer bargusto organisiert werden.

Einlass: Freitag und Samstag ab 17 Uhr, Programm ab 18 Uhr Ort: Schlosspark Schloß Neuhaus Eintritt: Vorverkauf: 8,50 €; erm. für Schüler, Studenten und Auszubildende 5,50 €; Kinder bis 6 Jahre frei Abendkasse: 10 €; erm. 7€ Vorverkaufsstellen: Vorverkaufsstellen des Westfälischen Volksblatts Easy – PBS Schloss Neuhaus, Bielefelder Str. 5, Schloß Neuhaus Schlosspark und Lippesee Gesellschaft, Im Schloßpark 10, Schloß Neuhaus Veranstalter: Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mit freundlicher Unterstützung von: TNL, Sparkasse Paderborn – Detmold, Warsteiner Brauerei, Lightpower, Stadtwerke Paderborn, m+s Sprossenelemente GmbH , STAGEx, Westfälisches Volksblatt und Radio Hochstift

Ansprechpartner für Rückfragen: Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH Christian Stork Im Schloßpark 10 33104 Paderborn. Tel.: 05251 – 88 1075 Mobil: 0160 – 90 50 63 56 (NEU – NEU -NEU) E – Mail: c.stork@paderborn.de Web: http://www.schlosspark – paderborn.de