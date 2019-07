Schlossrunde 2019 Erfolgreicher Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

Höxter. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer folgten am Donnerstag, den 27. Juni 2019 der Einladung zur „Schlossrunde“, welche auch in diese im Jahr von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter (GfW), der Industrie – und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, Zweigstelle Paderborn und Höxter sowie der Technischen Hochschule Ostwestfalen – Lippe in der Abtei Marienmünster veranstaltet wurde.

Schwerpunkte der Veranstaltung mit dem Motto „Wissenschaft tritt Wirtschaft“ waren die Themen „ Unterstützung für den regionalen Mittelstand im Technologienetzwerk it ́s OWL“ und „Künstliche Intelligenz“. Im Rahmen von kurzweiligen Vorträgen übermittelten die Referenten, Klaus – Peter Jansen vom Spitzencluster it ́s OWL und Prof. Dr. Volker Lohweg vom Institut für industrielle Informationstechnik (inIT), vielseitige Informationen und neue Impulse zu aktuellen Entwicklungen, zugeschnitten auf die Interessen des Mittelstandes. Das Angebot, sich fokussiert und in kleinen Gruppen an verschiedenen Thementischen zusammenzufinden und gemeinsam mit Experten aktuelle Fragestellungen zu beantworten, wurden von den Veranstaltungsteilnehmern gut genutzt. Welche Punkte sind im Rahmen der IT – Sicherheit zu beachten? Wie kann ein effizientes Energiemanagement gestaltet werden? Welche Analysestrategien sind im Rahmen der digitalen Transformation anwendbar? Sind smarte Assistenzsysteme für das Unternehmen sinnvoll? Welche Förderprogramme kommen in Frage? Über diese und viele weitere Punkte wurde diskutiert und informiert. Bei einem geselligen Get together konnte der branchenübergreifende Austausch weiter intensiviert und neue Kontakte geknüpft werden.