Schloss Haldem lädt am 17. November auf das Klinikgelände ein

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem lädt am 17. November zum Winterbasar auf das Klinikgelände ein – Winterdeko, Kindermöbel und vieles mehr

Stemwede. Die Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) lädt am Sonntag, 17. November, zum Bummeln und Stöbern beim Winterbasar im festlich geschmückten Mehrzwecksaal auf dem Klinikgelände ein. Schwibbögen, winterliche Deko-Häuser, Grillzangen, Kinderspielzeug und vieles mehr sind in den vergangen Monaten in der Arbeits- und Beschäftigungstherapie der LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem entstanden. Von 12 bis 18 Uhr werden die Holzprodukte ausgestellt und verkauft. In der Cafeteria der Klinik können sich die Besucherinnen Kaffee und Kuchen schmecken lassen.

Auch gibt es wieder Gelegenheit, an Führungen durch die forensische Klinik teilzunehmen, um die Arbeit im Maßregelvollzug kennenzulernen. Um auf das Gelände der LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem (Haldemer Straße 79) zu gelangen, sollten Besucher ihren Personalausweis mitbringen.

Die LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem ist ein Fachkrankenhaus für die Behandlung und sichere Unterbringung von suchtkranken Straftätern. Träger der Klinik ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).