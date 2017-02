Schlagerstar und ihre sechsköpfige Band begeistern bei der über zweistündigen Show

HalleWestfalen/Düsseldorf. Grandioser Tournee-Auftakt im ausverkauften >Capitol Theater< in Düsseldorf. Michelle startete am vergangenen Donnerstag (02. Februar) ihre >Ich würd’ es wieder tun – Live 2017<-Tournee in der Landeshauptstadt, die sie mit rund 30 Konzerten fortan durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führt. Diese Tour führt die Schlagersängerin, die gerade als TV-Jurorin bei der RTL-Castingshow >Deutschland sucht den Superstar< zu sehen ist, auch am 23. Februar (Donnerstag) 2017, ab 19.30 Uhr, live auf die Showbühne des GERRY WEBER Event Center nach HalleWestfalen

Gänsehautmomente gab es in dem mehr als zweistündigen Showprogramm nicht nur für das Publikum in Düsseldorf, sondern ebenso für Michelle und ihre sechsköpfige Band, die vom Applaus und der Begeisterung ihrer Fans bei der Tour-Premiere überwältigt waren. Eine Mischung aus aktuellen Titeln, den beliebtesten Songs aus Michelles musikalischer Karriere sowie die eine oder andere Überraschung ließen keine Wünsche offen. Die Powerfrau mit der unverwechselbaren Stimme wusste mit schnellen, frechen Nummern ebenso zu überzeugen, wie mit ruhigen und nachdenklichen Tönen. Ihre aktuelle Single „Wir feiern das Leben“ sangen die Fans selbstverständlich mit. Ein >Unplugged Set< mit stimmungsvollen Songs, aber auch rockige Nummern, zeigten nicht nur die Vielseitigkeit der Künstlerin, sondern auch die Wandelbarkeit ihrer Band unter der Leitung von Christoph Papendieck.

Kein Zweifel: Seit zweieinhalb Jahrzehnten zählt Michelle nicht umsonst zu den erfolgreichsten und charismatischsten Sängerinnen des deutschsprachigen Popschlagers. Ihre Lieder handeln vom Leben mit all seinen Höhen und Tiefen und sind immer zeitgemäß. Michelle hat keine Scheu, auch provokante Themen anzusprechen und die Fans bewundern ihren Mut. Das Paradebeispiel einer starken Frau, die sich nicht verbiegen lässt und unbeirrt ihren Weg verfolgt. Auf der Bühne erlebt das Publikum eine Vollblut-Entertainerin, die musikalisches Können und mitreißende Bühnenqualitäten mit Authentizität und Glamour vereint.

Bildzeile: Mitreißende Bühnenqualitäten mit Authentizität und Glamour verbindet Schlagerstar Michelle, die am 23. Februar 2017 ihr Showprogramm >Ich würd’ es wieder tun< im GERRY WEBER Event Center in HalleWestfalen präsentiert. © Sandra Ludewig/Universal Music

