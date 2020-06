Schlaganfall-Versorgung in Höxter auf europäischem Niveau

„Stroke Unit“ am St. Ansgar Krankenhaus erhält besondere Auszeichnung

Höxter. Die Europäische Schlaganfall-Organisation (ESO) hat der „Stroke Unit“ in Höxter die exzellente medizinische Versorgung von Schlaganfall-Patienten auf europäischem Niveau attestiert. „Darauf sind wir natürlich ganz besonders stolz“, freut sich Dr. Uta Häberle, Leitende Oberärztin für Neurologie am St. Ansgar Krankenhaus in Höxter über die Auszeichnung.

Die Schlaganfall-Behandlung ist das Fachgebiet der Klinik für Neurologie am St. Ansgar Krankenhaus. Die seit 2016 nach dem Qualitätsstandard der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft zertifizierte spezialisierte Behandlungseinheit („Stroke Unit“) versorgt den gesamten Kreis Höxter und angrenzende Gebiete. Dr. Uta Häberle: „Bei uns weiterbehandelt. Somit können bleibende Schäden vermieden oder mindestens verringert werden.“

In diesem Jahr wurden bereits mehr als 200 Schlaganfall-Patienten in Höxter behandelt. Dabei spiele vor allem der Zeitfaktor eine wichtige Rolle. „Time is brain – Zeit ist Gehirn“, bringt es Dr. Häberle auf den Punkt, „denn in den ersten vier Stunden nach dem Schlaganfall können noch viele Hirnfunktionen gerettet werden.“ Später seien diese unwiederbringlich verloren, weil die Zellen durch die Mangeldurchblutung absterben. Neben der schnellen Erstversorgung gehört auf der „Stroke Unit“ auch die frühzeitige Rehabilitation zur Basistherapie: Ärzte, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten betreuen jeden Schlaganfall-Patienten individuell.

„Jede erfolgreiche Zertifizierung, insbesondere die auf europäischer Ebene, ist das Ergebnis einer exzellenten Teamleistung“, sagt der Ärztliche Direktor Norbert Pfundtner, „denn ein Schlaganfall erfordert perfekte Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen unter großem Zeitdruck.“

Derzeit erfüllen nur 14 regionale „Stroke Units“ sowie 14 überregionale „Stroke Center“, bei denen es sich jedoch um Universitäts- oder Spezialkliniken handelt, die Anforderungen der Schlaganfall-Organisation.