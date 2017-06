Schirmhimmel über der Mittleren Berliner Straße

Gütersloh. Ein Himmel aus bunten Schirmen schwebt jetzt über der Mittleren Berliner Straße. Die ISG Mittlere Berliner Straße, die sich seit Jahren für die Steigerung der Attraktivität des Quartiers engagiert, gab die Installation bei der Gütersloher Innenarchitektin Wendy Godt in Auftrag.

Jan-Erik Weinekötter, Geschäftsführer der Gütersloh Marketing GmbH und Mitinitiator der ISG Mittlere Berliner Straße, hatte Wendy Godt darum gebeten, Ideen zur optischen Attraktivitätssteigerung der Mittleren Berliner Straße zu entwickeln. „Mir ging es dabei nicht nur darum, neue Sitzgelegenheiten oder Pflanzgefäße zu verteilen. Ich wollte ein Erlebnis für die Besucher und Passanten schaffen, dessen Atmosphäre verschiedene Sinne anspricht. So entstand die Idee zu „Gut beschirmt““, sagt die Innenarchitektin. Die Installation verändert sich – je nach Tageszeit und Lichteinfall – ständig. Bei Sonnenschein spenden die Schirme darüber hinaus Schatten. Ist der Himmel grau sorgen die bunten Farbkleckse für gute Laune. Farbe und Licht spielen perfekt zusammen. „Unseres Wissens nach ist diese Installation einmalig in Nordrhein-Westfalen“, so Albrecht Diekötter, Vorstandsvorsitzender der ISG Mittlere Berliner Straße.

Die etwa 125 Schirme in den Farben Hell- und Dunkelgrün, Orange, Hellblau, Gelb, Rot und Grün sind an den Stahlseilen befestigt, an denen bereits das – ebenfalls von der ISG Mittlere Berliner Straße initierte – Winterlicht installiert wird. Je nach Länge werden pro Seil etwa 8 bis 10 Schirme befestigt. Die Installation „Gut beschirmt“ wird die Mittlere Berliner Straße vom 24. Mai bis in den Sommer hinein in Szene setzen.

Bild 1: Gut beschirmt: Der bunte Schirmhimmel ist bereits jetzt ein beliebtes Fotomotiv © ISG Mittlere Berliner Straße

Bild 2: Vorstand und Mitglieder ISG Mittlere Berliner Straße: Der Vorstand und Mitglieder der ISG Mittlere Berliner Straße mit Wendy Godt (Mitte) und Jan-Erik Weinekötter (hinten rechts) © ISG Mittlere Berliner Straße