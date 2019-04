Bauarbeiten der Stadtbahn in Bielefeld

Ausbau der Stadtbahnlinie 3 für den Vamos

Am 15. April geht der Ausbau der Stadtbahnlinie 3 im Bereich August – Bebel -Straße/Oelmühlenstraße in die nächste Phase. moBiel macht in diesem Jahr die Strecke fit für den Vamos- Einsatz und baut an der Marktstraße und am Krankenhaus Mitte neue Hochbahnsteige.

Wegen der Arbeiten muss das Verkehrsunternehmen ab Samstag (13. April) bis voraussichtlich Ende November auf der Stadtbahnlinie 3 einen Ersatzverkehr mit Bussen einrichten. Bereits ab Donnerstag (11. April) gibt es im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Oststraße eine Vollsperrung der Oelmühlenstraße. Einbau eines Gleiswechsels am 13. und 14. April Am Wochenende 13. und 14. April installiert moBiel zunächst im Bereich der Haltestelle Oststraße einen Gleis wechsel, damit die Stadtbahnen aus Richtung Osten in den nächsten Monaten dort wenden und nach Stieghorst zurück fahren können. Bereits ab Donnerstag (11.4.)bis einschließlich Sonntag (14.4.) muss die Oelmühlenstraße für vorbereit ende Arbeiten– die Fahrbahnoberfläche muss für den Weicheneinbau beseitigt werden – zwischen Heimweg und Fröbelstraße voll gesperrt werden. Wegen des Weicheneinbauskann die Linie 3 aus Richtung Stieghorst am 13. und 14. April nur bis zur Haltestelle Sieker- Mitte und aus Richtung Babenhausen- Süd nur bis zur Haltestelle August-Schroeder-Straße, dann in der Carl-Schmidt-Straße, fahren.

Dazwischen fahren Ersatzbusse, die allerdings nicht alle Haltestellen bedienen können. Haltepunkte der Busse befinden sich am Jahnplatz – Haltestelle G/H vor dem Stadtwerke- Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5 in der Turnerstraße hinter dem Rathaus, in der Teutoburger Straße – Höhe Hermannstraße und Höhe Haupteingang Klinikum Mitte- , Sieker – Endstation (nur Richtung Innenstadt) sowie nahe den Stadtbahnhaltestellen Oststraße, Hartlager Weg und Sieker – Mitte (nur stadtauswärts). Die Busse fahren im Takt der Stadtbahn. moBiel macht aber darauf aufmerk-sam, dass die Ersatzbusse deutlich länger unterwegs sind als die Stadtbahnen. Die Fahrgäste werden gebeten, entsprechend mehr Zeit ein zu planen. Wegen der Sperrung der Oelmühlenstraße kann am Wochenende die Nachtbuslinie N9 die Haltestellen Krankenhaus Mitte und Ravensberger Straße nicht anfahren. Die Fahrgäste können stattdessen auf die Ersatzhaltestellen in der Teutoburger Straße– Höhe Hermannstraße und Höhe Haupteingang Klinikum – ausweichen. Das Parkhaus des Klinikums neben dem Ärztehaus bleibt am Wochenende über die Oelmühlenstraße aus Richtung Innenstadt erreichbar.

Schienenersatzverkehr ab 15. April

Nach Einbau des Gleiswechsels wird aus der Vollsperrung der Oelmühlenstraße eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Innenstadt. Auch der Schienenersatzverkehr auf der Linie 3 ändert sich am Montag, 15. April. Dann fahren die Bahnen aus Richtung Stieghorst bis zur Haltestelle Oststraße. Aus Richtung Babenhausen enden die Stadtbahnen der Linie 3 an der Haltestelle August-Schroeder – Straße in der Carl- Schmidt- Straße. Die Ersatzbusse halten am Jahnplatz – Haltestelle G/H vor dem Stadtwerke – Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5, in der Turnerstraße hinter dem Rathaus (jeweils in beiden Fahrtrichtungen), in der Teutoburger Straße – Höhe Hermann- straße, am Krankenhaus Mitte und an der Oststraße (jeweils nur stadteinwärts).

Die Stadtbahnlinien 10 und 18 entfallen. moBiel empfiehlt für einen barrierefreien Umstieg zwischen Stadtbahn und Ersatzbussen für Fahrgäste aus Richtung Babenhausen den Jahnplatz und für Fahrgäste aus Richtung Stieghorst die Haltestelle Oststraße. Die Fahrgäste sollten außerdem berücksichtigen, dass die Fahrzeiten sich wegen des Schienenersatzverkehrs spürbar verlängern werden. Der Fahrplan der Stadtbahnlinie 3 bleibt unverändert; die Ersatzbusse fahren im Takt der Stadtbahn. Einzelheiten zum Schienenersatzverkehr und zu den Bauarbeiten an der Linie 3 finden sich im Internet unter www.mo-Biel.de/mussja.

Auch gedruckte Flyer informieren über den Ersatzverkehr. In der moBiel- App sind die Fahrten der Ersatz- busse ebenfalls berücksichtigt.

Die nächsten Arbeiten

Bevor moBiel im Sommer mit dem Bau der Hochbahnsteige Marktstraße und Krankenhaus Mitte sowie mit dem Vamos gerechten Neubau der Gleise beginnen kann, sind noch viele andere Arbeiten notwendig. Die Stadtwerke setzen bis zum Sommer ihre im Februar begonnenen Umlegungen der Versorgungsleitungen fort. Sie müssen für den Kanalbau und die anschließenden moBiel- Arbeiten aus dem Baufeld geräumt werden. Gleich nachdem die letzte Stadtbahn auf der Linie 3 in der Nacht zum Samstag in den Betriebshof eingefahren ist, wird im Baubereich der August -Bebel – Straße und Oelmühlenstraße die Oberleitung abgebaut und für die provisorischen Gleiswechsel an der Oststraße ergänzt. Dies kann nur in den nächtlichen Betriebspausen der Stadtbahn geschehen, weil nur dann der Bereich stromlos geschaltet werden kann. Zum Betriebsbeginn am Montag können die Bahnen dann an der Halte stelle Oststraße aus Richtung Stieghorst wenden. Außerdem müssen am Samstag zehn Platanen in der August – Bebel – Straße gefällt werden. Es erfolgen Ersatzpflanzungen im Umfeld der Baumaßnahmen, die genauen Standorte stehen noch nicht fest.