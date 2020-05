Schenkung an das Stadt- und Kreisarchiv

„Der Chef“ des Gymnasium Schloß Neuhaus übergibt Unterlagen

Paderborn. Adolf Gödde, 1972 vom Rat der Gemeinde Schloß Neuhaus mit dem Aufbau des neusprachlichen mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasiums auf dem Schlossgelände beauftragt, dort bis zur Pensionierung 1994 Schulleiter und von allen nur als „Chef“ tituliert, übergab dem Stadt- und Kreisarchiv Paderborn in seinem 91. Lebensjahr Unterlagen aus seinem Leben.

Aus den Archivalien ragen sechs Bände der Chronik des Gymnasium Schloß Neuhaus heraus, die einen Eindruck von der Entwicklung der Schule über einen Zeitraum von 1972 bis 1994 geben. Daneben umfasst die Schenkung zahlreiche Berichte über Klassen- und Jahrgangsfahrten nach Norderney und anderswo, Fest-Programme und Einladungen, Abiturzeitungen oder auch eine Sammlung mit Nachrufen auf Lehrerinnen und Lehrer aus Paderborn und dem Paderborner Land. Überraschend fanden sich auch zwei Mitgliedsbücher der NSDAP Büren der Jahre 1938 bis 1944 unter den Unterlagen, ein seltenes Zeugnis lokaler Parteiüberlieferung. Etliche Ansichtskarten vor allem aus Büren und einige Fotos runden die Schenkung ab.

Geboren im rheinländischen Düren, zog die Familie 1944 in den Herkunftsort der Eltern, Vater Adolf war Volksschullehrer, nach Büren zurück. Hier legte Adolf junior sein Abitur ab, kehrte nach dem Studium der Mathematik und Physik für den Höheren Schuldienst in Münster als Referendar in die Heimat zurück. Seinen ersten Einsatzort fand er ab 1958 in Rüthen, wechselte 1962 an die Paderborner Reismannschule, um 1972 Gründungsdirektor des Gymnasium Schloß Neuhaus zu werden. 1994 wurde er in den Ruhestand verabschiedet, in dem er Zeit vor allem für Reisen und den Paderborner Männergesangverein fand, aber „seiner“ Schule immer verbunden blieb. 2018 zog er von Paderborn nach Münster, um im hohen Alter seiner Tochter nahe zu sein.

Das meiste Material übergab Adolfs Sohn Robert im Laufe der Paderborner Haushaltsauflösung dem Archiv. Lediglich die Chronikbände mussten in Münster abgeholt werden. Hier gab es dann die große Überraschung: In mehreren privaten Fotoalben fanden sich zahlreiche Fotos aus der Bürener Zeit der Familien Gödde und Ramme, des Bürener Lehrerseminars sowie der katholischen Volksschule, die Adolf Gödde senior nach 1945 leitete. Diese Fotos sind nun großteils für die städtische Überlieferung reproduziert. Sohn Ulrich lieferte zudem vier Fotoalben aus der Geschichte des Gymnasium Schloß Neuhaus von der Gründung 1972 bis zur Pensionierung des Vaters 1994 leihweise nach, aus denen nun die wichtigsten reproduziert werden. Damit sind etliche Bilder aus der Geschichte des GSN verfügbar, das 2022 sein 50-jähriges Jubiläum feiert.