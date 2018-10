Schautag beim Modelleisenbahnclub Bielefeld

Bielefeld. Am 4. November 2018 veranstaltet der Modelleisenbahnclub (Mec) Bielefeld e.V. seinen ersten Schautag in der Modellbahnsaison 2018/2019 von 11 – 18 Uhr. Viele werden mitbekommen haben dass das ehemalige Bahnbetriebswerk (Bw) in Bielefeld dieses Jahr wieder erfolgreich renoviert wurde und aus dem Ringlokschuppen der Lokschuppen geworden ist.

Auch auf unseren Anlagen wurden die Nachbildungen des Bw Bielefeld überarbeitet. Allerdings ist es bei uns keine Disko geworden sondern es wird der frühere Verwendungszweck gezeigt und zwar das aufarbeiten und warten von Lokomotiven. Auf der Spur N Anlage (Maßstab 1:160) wurde viel Zeit investiert und die neuste Technik verbaut. So steuert der Computer die realistischen Abläufe in einem Bahnbetriebswerk. Vom Kohle und Wasser nehmen der Dampfloks über das tanken der Dieselloks bis zum abstellen im Ringlokschuppen mit Drehscheibe.

Im Bahnbetriebswerk der H0 Anlage (Maßstab 1:87) ist auch wieder einiges los. Allerdings steuert hier nicht der Computer sondern hier dürfen unsere kleinen Besucher (natürlich auch die Großen) selber rangieren und Ihren Lokführerschein machen.

Unsere Jugendgruppe hat weiter Zuwachs bekommen und zeigt ihre neuen Anlagenteile die von den jüngsten Vereinsmitgliedern gebaut wurden.

Auf der H0 Anlage (Maßstab 1:87) wurde trotz der warmen Temperaturen im Sommer angefangen die Stadt umzubauen, sodass langsam die ersten kleinen Szenen entstehen. Der ein oder andere wird vielleicht Szenarien aus Bielefeld wieder entdecken. Das Car System wurde im kleinen Rahmen in Betrieb genommen sodass am Schautag die ersten fahrenden Lkw ́s und Busse zu sehen sind.

​

Veranstalter ist der:

Modelleisenbahnclub Bielefeld e.V.

Heeperstraße 33, 33607 Bielefeld

Im Ravensberger Park

www.mec-bielefeld.de

info@modellbahn-bielefeld.de

facebook/ Modelleisenbahnclub Bielefeld

Schautag am 4.November 2018 von 11-18 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: 3€

Kinder 2€

​