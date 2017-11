Schausteller und Veranstalter: Andreasmarkt in Rheda ein voller Erfolg

Rheda-Wiedenbrück. „Wetter gut – Andreas gut“, so könnte man die Aussagen der Schausteller und des Veranstalters nach dem Andreasmarkt in Rheda am vergangenen Wochenende zusammenfassen. Sie ziehen eine positive Bilanz: Auch wenn der Familientag am Montag dann doch verregnet war, haben tausende Besucher das ruhige Winterwetter genutzt, um in die Innenstadt von Rheda-Wiedenbrück zu kommen.

Sowohl die Möglichkeit, den ersten Glühwein zu trinken als auch die anderen Angebote der Winterkirmes wurden ausgiebig genutzt. Das Feuerwerk am Freitag konnte nun bereits zum vierten Mal erfolgreich auf dem Dach des Rathauses abgebrannt werden und war ein zusätzlicher Besuchermagnet.

Zurückblickend auf den friedlichen Verlauf der Veranstaltung sagte das städtische Veranstaltungsteam: „Die Anforderungen an die Sicherheit auf Großveranstaltungen sind in der letzten Zeit immens gestiegen. Wir sind froh, dass wir durch die gute Zusammenarbeit mit Polizei und Feuerwehr auch weiterhin eine attraktive Kirmes in der Innenstadt von Rheda durchführen können.“

Auch die Schausteller blicken gerne auf das vergangene Wochenende zurück. „Wenn das Wetter mitspielt, dann ist der Andreasmarkt eine gute Kirmesveranstaltung“, sagt der Sprecher der Schausteller, Heiner Heitmann. „Meine Kollegen und ich kommen gerne nach Rheda-Wiedenbrück. Das Publikum ist sehr angenehm und die Zusammenarbeit mit Behörden, Einzelhandel und den Bürgern funktioniert reibungslos.