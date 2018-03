SC Paderborn vor Meisterschaftsspiel

Englische Woche für den Tabellenführer: Der SC Paderborn trifft auf Werder Bremen II

Paderborn. Der SC Paderborn trifft im Auswärtsspiel am Freitag dem 23.03. auf Werder Bremen II. Ungefähr 400 Paderborner Fans werden ihre Mannschaft nach Bremen begleiten um sie bei einem der drei Auswärtsspiele in dieser englischen Woche zu unterstützen. Karten wird es noch an der Tageskasse geben, eben diese öffnet 90 Minuten vor Anpfiff.

Personell ist der Kader des SC Paderborn gut aufgestellt. Trainer Steffen Baumgart freut sich, dass alle Spieler seines Teams bei bester Gesundheit sind. Das Ziel an diesem Freitag ist eindeutig: Drei Punkte mit nach Hause nehmen. Während Werder Bremen II sich im Abstiegskampf befindet, führt der SC weiterhin die Tabelle der dritten Liga an. Auf die leichte Schulter nimmt man die Partie am Freitag trotzdem nicht. Baumgart, der seit knapp einem Jahr die einstige Bundesligamannschaft trainiert, mahnt, dass es besonders darum gehen wird lange Bälle zu vermeiden und den Ball Zug um Zug nach vorne zu bringen.

Trainer Steffen Baumgart zufrieden mit seinen „Jungs“

Seine Arbeit macht sich bemerkbar. Steffen Baumgart hat das Gesicht des Fußballs in Paderborn verändert und die Mannschaft vom Tabellenende innerhalb eines Jahres an die Spitze gebracht. Ausruhen kann und möchte man sich auf diesem Platz allerdings nicht. Bei seinen Trainingseinheiten handle es sich um eine „Ausbildung“, betont er. Die Spieler können und dürfen Fehler machen, das gehört dazu. Was zählt, ist dass die Jungs 100 Prozent dessen umsetzen, was Baumgart sie lehrt. Ein wahrer „Trainertraum“. Er möchte auf dem ersten Platz bleiben, doch trotzdem geht es in erster Linie beim Fußball um Leidenschaft und um Zweikämpfe, und darum demütig mit der Saison und dem Sport umzugehen.

Text: Julia Merten