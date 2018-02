SC Paderborn blickt mit Spannung nach Meppen

Tabellenführer geht von einem zweikampfbetonten Spiel gegen den SV Meppen aus – Trainer Steffen Baumgart blickt optimistisch und voller Vorfreude auf Samstag

Paderborn. Der Stab des Drittligisten SC Paderborn blickt mit Spannung auf die Platzbegehung des SV Meppen am morgigen Freitag, dem 16. Februar. Am Samstag soll der SCP dort in einem Auswärtsspiel auf die Heimmannschaft treffen. Dienstag war jedoch bekannt geworden, dass die Rasenverhältnisse in der Hänsch-Arena kein weiteres Spiel zulassen: „Wir waren am Montag und Dienstag auf dem Platz. Zu diesem Zeitpunkt wäre ein Spiel nicht möglich gewesen“, erklärte hierzu Co-Trainer Mario Neumann in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die aktuelle Wetterlage mit Schnee und Minusgraden kommt erschwerdend hinzu.

Bis dato zeigte sich Trainer Steffen Baumgart trotzallem optimistisch, was die Austragung des Spiels betrifft. Der ehemalige Stürmer des Hansa Rostock blicke voller Vorfreude auf das Match, erklärte er Donnerstagmittag in der Benteler Arena. Auch wenn der SV Meppen momentan den achten Platz der dritten Liga hüte und Paderborn die Tabelle anführe, sei das Team von Cheftrainer Christian Neidhart nicht zu unterschätzen. Er erwarte ein „kampfbetontes“ Spiel „auf Messersschneide“, dass der Mannschaft „alles abverlangt“. Besonders im Torverhältnis steht der SV gut da, beim Spiel gegen den tabellenzweiten 1. FC Magdeburg hatte Meppen eine torlose Partie hinter sich gebracht und zuletzt Zwickau mit 1:0 geschlagen. Vorm Tor habe der Gegner demnach eine gute Quote, resümierte Baumgart beeindruckt.

Die aktuelle Situation des SCP sei zufriedenstellend. Alle Spieler sind topfit und freuen sich ebenfalls auf das kommende Samastagsspiel. Lediglich Innenverteidiger Sebastian Schonlau und Torhüter Leopold Zingerle müssen von der Bank aus zuschauen, nachdem sie während des Spiels gegen Erfurt eine rote Karte gesehen und vom DFB gesperrt wurden. Zur Aufstellung der Mannschaft hielt Baumgart sich bedeckt. Man könne noch nicht abschließend sagen, mit welcher Kette und mit welchem Spieler in der Spitze, man die Partie gegen den SV bestreiten würde. Die Stürmer Sven Michel und Phillip Tietz seien beide „heiß auf das Spiel“ und bereit „Vollgas“ zu geben. Da den Spitzenreiter zwei weitere Trainingseinheiten erwarten, lässt sich der Trainerstab noch Zeit mit der Entscheidung einer finalen Startelf. Wenn man auch mit Sven Michel einen Stürmer mit einer ausgezeichneten Quote auf dem Feld habe, so hat der ehemalige Cottbus-Spieler seit 700 Minuten nicht mehr getroffen. Baumgart ist trotzdem zufrieden mit der Arbeit seines Schützlings. Er zeige dennoch Mut den Ball Richtung Tor zu schießen und auch ohne einen Treffer, sei das keine schlechte Leistung, verteidigte er die Form seines Stürmers.

Momentan geht der SCP von 600 Paderborner Fans aus, die die Mannschaft am Samstag nach Meppen begleiten. Auch an der Tageskasse werde es noch Tickets geben. Martin Hornberger zeigt sich zufrieden mit der aktuellen Bilanz der Kartenverkäufe. Paderborn kann bisher einen Absatz von 3.600 Dauerkarten verbuchen. Und auch die für die Rückrunde, fänden großen Anklang, freute sich der Geschäftsführer. Sollte das Spiel am Samstag verschoben werden, behalten die Karten ihre Gültigkeit für den neuen Spieltermin. Trainer Steffen Baumgart ist jedoch zuversichtlich, dass dieser Fall nicht eintreten wird. Falls doch, würde der SC Paderborn am Samstag zu Hause ein Trainingsspiel absolvieren, um den gewohnten Rythmus beizubehalten und gut gerüstet in die Englische Woche zu starten.