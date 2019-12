SC Paderborn 07 tritt dem Verein Wirtschaft und Wissenschaft OWL

Paderborn. Der Fußball-Bundesligist SC Paderborn 07 ist dem Verein Wirtschaft und Wissenschaft für OWL e.V. beigetreten, der als Gesellschafter der OWL GmbH maßgeblicher Mitgestalter der Regionalentwicklung und des Regionalmarketings der OWL GmbH ist . Martin Hornberger, Geschäftsführer der SC Paderborn 07 GmbH & Co. KGaA, begründet diesen Schritt: „ Wir verstehen uns als wichtiger Standortfaktor und bringen uns gerne in die Weiterentwicklung unserer Region ein“. Herbert Weber, Geschäftsführer der OWL GmbH und Christoph von der eiden, Geschäftsführer des Vereins Wirtschaft und Wissenschaft für OWL, begrüßen den Beitritt des Fußball -Bundesligisten aus der Paderstadt sehr: „Mit dem Beitritt des SC Paderborn 07 wird erneut deutlich, dass auch die exzellenten sportlichen Aktivitäten der Region einen unverzichtbaren Beitrag für regionale Identität sind und das Regionalmarketing nachhaltig stärken.“ Neben dem SC Paderborn 07 sind auch DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA und die Gerry Weber Ma- nagement & Event OHG bei Wirtschaft und Wissenschaft e.V . Durch den Beitritt des in der Sportwirtschaft tätigen SC Paderborn 07 wird die Breite der Wirtschaft im Verein deutlich.Leuchttürme wie der SCP liefern einen großen Beitrag dazu, dass die Menschen sich in OWL wohl fühlen und hier gerneleben und arbeiten, das sei unverzichtbar, um Fachkräfte für OWL zu gewinnen. Dem Verein Wissenschaft und Wirtschaft für OWL gehören derzeit rund 130 Unternehmen an sowie die regionalen Hochschulen, die beiden regionalen Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammer. Er ist 50 prozentiger Gesellschafter der OWL GmbH– neben den sechs Kreise n Ostwestfalen-Lippes sowie der Stadt Bielefeld. Der Verein vertritt die Interessen der Wissenschaft und Wirtschaft im Regionalmarketing.