Save the Dates: StattParkKultur NRW (Terminübersicht)

NRW. Wir wollen Parkplätze neu denken: Künstler*innen und Expert*innen für Nachhaltigkeit wandeln städtische Parkplätze in spannende Begegnungs- und Visionsräume um – mitten in Detmold und Unna.StattParkKultur NRW ist ein gemeinsames Projekt von LAG 21 NRW und NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste (LFDK) und findet rund um den Parking Day statt. Das Thema ist die städtische Mobilitätskultur, das Ziel der Austausch darüber, wie die Umnutzung von Parkflächen gestaltet werden kann. Das Projekt wird vom Rat für Nachhaltige Entwicklung über den Fonds Nachhaltigkeitskultur im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Mobilitätskultur und Nachhaltigkeit“ gefördert. Lassen Sie Ihr Auto stehen und kommen Sie an folgenden Terminen vorbei:

KREIS UNNA | 17.9.2019 | 8-16:30 Uhr | Parkplatz am Kreishaus Unna

Mit: Ruppe Koselleck:„Porschekomplex“

STADT DETMOLD | 20.9.2019 | 12-18 Uhr | Krumme Straße

Mit: Die Happy Few: „Es war einmal in Westdeutschland“

STADT DETMOLD | 21.9.2019 | 10-16 Uhr | Rosental

Mit: Meine Wunschdomain: „PARK*PLATZ*ORAKEL“