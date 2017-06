SAP-Beratungshaus Goldfish ICT wird Teil der itelligence Gruppe

Bielefeld. Die itelligence AG, das weltweit führende SAP-Beratungshaus für den Mittelstand, stärkt seine Marktpräsenz im Benelux-Raum nachhaltig. Die Goldfish ICT, Utrecht, und die itelligence Benelux Holding geben heute die 100-prozentige Übernahme der Goldfish ICT durch die itelligence Benelux Holding bekannt, durch die Goldfish ICT nun Teil der itelligence Gruppe wird. Beide Unternehmen profitieren von dieser Transaktion. itelligence baut durch diese Akquisition seine Marktposition in den Benelux-Staaten aus. Im Gegenzug erhält Goldfish ICT Zugang zum umfassenden, weltweiten SAP-Know-how von itelligence.

Norbert Rotter, CEO itelligence AG: „Mit Goldfish verstärken wir unsere Präsenz in der wirtschaftlich bedeutenden Benelux-Region. Wir erschließen uns interessante, wachstumsstarke Kunden, insbesondere aus der Pharmabranche, dem Bereich Life Sciences sowie dem Lebensmittel- und Agrarsektor. Das itelligence SAP-Portfolio schafft in diesem Marktsegment ein enormes Innovationspotenzial für unsere neuen Benelux-Kunden. Wir freuen uns über das Know-how der branchenerfahrenen Goldfish-Kollegen, das wir zukünftig weltweit nutzen werden.“

Goldfish ICT wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet heute als Full-Service-Provider neben Prozess- und IT-Beratung basierend auf SAP-Lösungen auch ein umfangreiches Managed-Services-Geschäft an. Rund 70 Mitarbeiter beraten namhafte Kunden bei nationalen und internationalen Roll-outs, hauptsächlich im Food- und Agrarsektor, Life Sciences und der Chemiebranche.

Dr. Michael Dorin, Finanzvorstand itelligence AG: „Durch die Übernahme der Goldfish ICT verfolgen wir unser strategisches Ziel, in jedem unserer wichtigsten Absatzmärkte zu den führenden SAP-Partnern zu gehören. In Benelux dürfen wir nun von deutlichen Umsatzsteigerungen in attraktiven Wachstumsbranchen ausgehen.“

itelligence Benelux Holding ist Teil der weltweit agierenden itelligence AG und bietet internationale Lösungen, Leistungen und Support im SAP-Umfeld an. In diesem Jahr wurde die itelligence AG mit zwei SAP® Pinnacle Awards, dem ‚SAP Pinnacle Award als SAP S/4HANA Partner of the Year – Small and Midsize Companies‘ und dem ‚Digital Marketing Momentum Partner of the Year‘, ausgezeichnet.

Wim Jansen, Managing Direktor itelligence Niederlande: „Mit mehr als 200 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 40 Millionen Euro werden Goldfish und itelligence Benelux einer der führenden SAP-Partner in den Niederlanden. Goldfishs herausragendes branchenspezifisches Know-how liefert darüber hinaus die Grundlage für eine stärkere internationale Ausrichtung auf die Wachstumsbranchen der Lebensmittel- und Pharmabranche.“

Die Gründer und Partner der Goldfish ICT, Rene Caubo, Frans Nieuweboer und Marcel Pothof, sowie das Management-Team und die Mitarbeiter der Goldfish ICT setzen ihre Karrieren bei itelligence fort.

Rene Caubo, General Director und Gründer der Goldfish ICT: „Goldfish ICT ist nun bereit für den nächsten Schritt seiner Entwicklung. Viele unserer Kunden sind erfolgreich und haben ihr Business über ihre lokalen Märkte hinaus ausgeweitet. Ich freue mich, dass wir unseren Kunden eine internationale Perspektive und unseren Mitarbeitern neue Möglichkeiten bieten können. Beide profitieren vom engmaschigen internationalen Netz und dem breiteren Portfolio von itelligence.“

Über Goldfish ICT

Goldfish ICT ist eine Beratungsfirma, die in Westeuropa und darüber hinaus international tätig ist. Ihre Leistungen reichen von Umsetzungs- und Optimierungsprojekten bis hin zu Anwendungsmanagement und Hosting. Das Unternehmen betreut Kunden aus den Bereichen Food & Landwirtschaft, Life Sciences, Großhandel und professional Services, sowohl bei on premise, als auch bei cloudbasierten Projekten. Goldfish ICT wurde von als von SAP als Recognized Expertise und als Value-Added Reseller zertifiziert.

Über itelligence

itelligence ist als eines der international führenden SAP-Beratungshäuser mit mehr als 5.800 hochqualifizierten Mitarbeitern in 24 Ländern vertreten. Als SAP Hybris Gold Partner, SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, SAP-zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services, SAP-Certified Provider of Hosting Services for SAP HANA® Enterprise Cloud sowie SAP Platin Partner realisiert itelligence weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum – von der SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Hosting Services – erzielte das Unternehmen in 2016 einen Gesamtumsatz von rund 777,9 Mio. Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin „brand eins“ gehört itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland.

Bild 1: Norbert Rotter CEO itelligence © itteligence

Bild 2: Michael Dorin CFO itelligence © itteligence