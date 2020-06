Sanierung von wassergebundenen Wegen

Fachbereich Grünflächen erneuert in diesem Jahr.

Gütersloh. In diesem Jahr werden wieder Teilabschnitte von wassergebundenen Wegen im Stadtgebiet erneuert, darauf weist der städtische Fachbereich Grünflächen hin. Geplant sind die Arbeiten an den einzelnen Objekten über das Jahr verteilt. Die Sanierungen werden als in sich abgeschlossene Abschnitte vorgenommen, sodass die Wege möglichst schnell wieder freigegeben werden können.