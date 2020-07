Sandra Brökel „Das hungrige Krokodil“ und „Pavel und Ich“ im Schlosspark

Sandra Brökel „Das hungrige Krokodil“ und „Pavel und Ich“ in den Sommermomenten am Sonntag, 26. Juli 2020, um 11.00 Uhr im Schlosspark

Detmold. Am kommenden Sonntag, den 26. Juli 2020, gibt es ein literarisches Highlight in den Detmolder Sommermomenten. Die Autorin Sandra Brökel liest ab 11 Uhr aus zwei ganz besonderen Werken. „Das hungrige Krokodil“ ist ein berührender Familienroman über Liebe, Vertrauen und Verzeihen können. Der Roman basiert auf den Erinnerungen von Pavel Vodák (1920-2002). „Pavel und Ich“ erzählt die Geschichte hinter der Geschichte des Romans.

Prag 1968: Wie viele andere Tschechen schöpft Pavel Vodák Hoffnung. Hoffnung auf Reformen, auf Freiheit, auf Demokratie. Dann rollen die Panzer an und machen all seine Träume zunichte. Pavel will nicht, dass seine Tochter Pavla so aufwachsen muss. Sie soll frei denken und entscheiden können. Mithilfe eines Wiener Arztes gelangt Pavel an deutsche Pässe und eine abenteuerliche Reise beginnt. Nach einer gut vorbereiteten Flucht, strandet er mit seiner Familie in Deutschland, um dann doch festzustellen, dass auch dort keine Heimat zu finden ist. Fremd auf beiden Seiten fühlt er sich trotz Grenzöffnung und er stellt sich die Frage: Hat es sich gelohnt?

Gemeinsam mit Pavels Tochter reist Sandra Brökel nach Prag und begibt sich auf die spannende Suche nach Pavels Familiengeschichte. Sandra Brökel zeigt eindrucksvoll, auf welch außergewöhnliche Weise zwei Menschenleben miteinander verbunden sein können, selbst wenn sie sich persönlich nie begegnet sind. Beide Bücher zeigen die Bedeutung von Heimat und wie wichtig dies für den eigenen Seelenfrieden ist. Sandra Brökel, geboren 1972 in Arnsberg, arbeitet als Schreib- und Trauertherapeutin. An ihrem Beruf fasziniert sie besonders die Aufarbeitung von Lebensgeschichten. So entstand ihr Roman über das Leben von Dr. Pavel Vodák. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Steinheim / Westfalen.

Karten sind in der Tourist Information Detmold & Lippe im Rathaus am Markt und online unter www.detmold.de erhältlich.