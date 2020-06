Salzige Stunden vor und während der Sommerferien

Freier Eintritt für Familien im Erlebnismuseum Westfälische Salzwelten

Kreis Soest. Für Familien aus dem Kreis Soest ist der Eintritt in die Westfälischen Salzwelten bis zu den Sommerferien frei. In den Ferien haben junge Salzforscher*innen bei den Ferienspielen in diesem Jahr die Option, den kristallinen Stoff und alle seine Besonderheiten im Labor zu beleuchten.

Bis zum 28. Juni erhalten Familien (zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder) aus dem Kreis Soest freien Eintritt in das Erlebnismuseum Westfälische Salzwelten in Bad Sassendorf. Die Salzwelten möchten den Familien damit nach dieser langen Phase des Kulturdurstes ein kleines Geschenk machen und dazu anregen, an den lokalen Kultur- und Freizeitangeboten wieder teilzuhaben. Die Erlebnisausstellung ist dienstags und donnerstags von 10 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. An den Wochenenden können Interessierte das Museum von 10 Uhr bis 16 Uhr besuchen. Für Risikogruppen oder Menschen, die das Museum gerne in besonderem Ambiente ganz allein mit einer Begleitung besuchen möchten, besteht mittwochs und freitags die Möglichkeit, das Angebot „Allein im Museum“ zu buchen. Dabei wird die Ausstellung für ein gewünschtes Zeitfenster für eine Gruppe von maximal 10 Personen reserviert. Ab dem ersten Juniwochenende ist auch die Gastronomie des Museums wieder geöffnet und Besucher*innen können sich bei einem leckeren Cappuccino über das Ausstellungserlebnis austauschen.

Für kleine und größere wissenshungrige Salzforscher*innen bieten die Sommerferienspiele in diesem Jahr eine tolle Option, sich mit dem schillernden Allerweltkristall auseinanderzusetzen und diesen im wörtlichen Sinn „unter die Lupe“ zu nehmen. Ausgehend vom Wissenstand der Kinder untersuchen sie im Museumslabor und in Bad Sassendorf spielerisch die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Natriumchlorid und erkunden, in welchen Formen ihnen der Stoff außerhalb der Küche täglich begegnet. Dabei erfahren sie den ein oder anderen Kniff, mit dem sie sicher Eltern und Großeltern beeindrucken können. Teilnehmen können Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Die Ferienspiele finden in zwei Durchgängen statt. Der erste Kurs findet vom 6. bis zum 10. Juli statt, der zweite Durchlauf vom 27. bis zum 31. Juli, jeweils täglich von 10 Uhr bis 13 Uhr. Eine Anmeldung per E-Mail ( info@salzwelten.de) oder per Telefon (02921-9433435) ist ab sofort möglich. Die Teilnahmegebühren belaufen sich auf 65 Euro pro Kind. Gerne erteilen die Mitarbeiter*innen des Museums weitere Auskünfte zum Programm.